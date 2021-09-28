外界關注華為副董事長孟晚舟及遭中國拘留的兩名加拿大公民各自回國後，中加兩國關係會否回溫，對此加拿大外長加諾（Marc Garneau）直言，加拿大政府對與中國關係正常化「不存在幻想」，並對中國採取四方針：共存、競爭、合作和挑戰。

孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗運輸禁令，在2018年12月1日於溫哥華被捕，9天後，中國逮捕當地2位加拿大公民：前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩佛（Michael Spavor），中加關係迅速降溫。

正當近期外界預期孟晚舟會被引渡美國，兩名加拿大人將繼續遭中國關押之際，情勢迅速扭轉。孟晚舟在與美國檢方達成緩起訴協議後（DPA），9月25日返回中國，兩名加拿大人也在同一時間獲釋返國。

親自到機場迎接兩位公民回國的加諾，26日接受加拿大Glogal News採訪時表示，他幾週前就聽說了緩起訴協議，該協議為兩人的回歸打開了大門。

中國一直否認孟晚舟引渡案與拘留兩名加拿大人之間存在任何關係，但加諾表示：「兩名Michael的立即回國，已經以「非常直接的方式」將其與孟晚舟案件聯繫在一起。」

加諾指出，對與中國關係是否會正常化不存在幻想。他說，兩國的關係正不斷演變，兩者仍會共存，會在貿易等問題上競爭，也會在氣候變化上合作，加拿大也會繼續在香港、新疆議題、任意拘留等問題上挑戰中國。

加拿大目前是「五眼聯盟」中，唯一未制裁華為的國家。加諾表示，加拿大的首要考慮是確保國家電信系統的安全，而當我們準備好做出這個決定時，就會去做。

市場上，受孟晚舟回國激勵，華為概念股27日上演慶祝行情，其中，在港股上市的中國軟件國際收漲2.73％，報14.28港元。華為歐拉概念股方面，創意信息收漲20.03％，報人民幣（下同）14.6元。宇信科技一度漲近10％，最後收漲5.74％，報20.28元。

(時報資訊)