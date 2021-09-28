國際運價飆漲，外貿業者首當其衝，大陸部分地區甚至出現運費高於貨值的情形，大陸到美國的40英呎貨櫃運價自8月以來已突破2萬美元，較以往暴漲10倍。船運公司形容，如今搶貨櫃「像春運搶火車票一樣」秒殺。

陸媒財經網報導，大陸航運正面臨嚴重的「缺櫃缺艙」，貨櫃價格漲不停，往年從大陸至美國40英呎貨櫃海運價格約為1,000～2,000美元，如今卻暴漲10倍，一舉突破2萬美元，創下歷史新高。

業者表示，以往外貿企業普遍提前一周預定艙位，但現在演變為激烈搶位，部分海運公司甚至採取競價模式，各方業者更將一個艙位報價自7,000美元拉抬到9,000美元。

悅信物流員工表示，大陸出口貨船停靠國外碼頭時間長，費用隨之提高，許多船公司為節約成本，不等空櫃就返回，導致大陸現有貨櫃越來越少，殘破櫃修理後也立即遭各家業者搶購一空。業內人士苦嘆，船運公司開通線上名額後，準點搶貨櫃「像春運搶火車票一樣，艙位、箱子一刷新就沒了」。

大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，全球疫情使海運運力受限，再加上海運不平衡導致嚴重缺櫃。大陸因外貿競爭力強，各國向大陸出口的貨物不多，但運到海外的貨櫃卸載後回不來，再加上壓船壓港情況嚴重，原先一兩天能進港的船，如今要拖一兩個星期，多方因素皆導致海運緊張。

隨著運價飛漲，達飛海運、馬士基和赫伯羅特等「海運三巨頭」近期相繼宣布凍漲海運價格。中國貿促會研究院副院長趙萍認為，海運巨頭凍漲雖為利好，但程度有限。目前一櫃難求且運力不足的情形使商家仍無法以低價取得運輸機會，恐將出現「有價無市」現象。

(時報資訊)