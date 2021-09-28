國際航運持續緊繃，貨櫃一箱難求，再加上第四季傳統貨運旺季和耶誕節逐步逼近，許多業者選擇尋求「一帶一路」下的中歐班列將貨品輸出，馬士基（Maersk）等航運巨頭也紛紛投入中歐班列布局。專家認為，貨運壓力正由海運蔓延至陸運，全球運力進入第四季後仍然緊張。

證券日報報導，大陸國鐵集團數據指出，截至2021年8月，中歐班列年內累計開行10,030列，年增32％，較2020年提前二個月達到年度開行破萬列成績，期間共發送96.4萬貨櫃標準箱，年增40％。

數據顯示，中歐班列近年來開行列數保持強勁成長趨勢，自2020年5月起，已連續16個月單月開行千列以上，且自2021年5月起，已連續四個月單月開行超過1,300列。

大陸國鐵集團貨運部負責人表示，2021年以來，集團持續對旺盛的中歐班列運輸需求進行境內外協調機制，全力承接海、空運轉移貨源，提高通關能力，加強運輸組織，提升營運效率，為暢通中歐貿易往來持續發揮戰略作用。

據統計，大陸至歐洲航線海運價格年內已上漲近70％，班列運價最大漲幅則約23％，許多面臨海運瓶頸的外貿商與相關供應鏈因此積極轉向，瞄準中歐班列運輸。全球最大的聖誕用品集散地義烏正趕在聖誕節來臨前，緊急由中歐班列的「義新歐」班列，將大量時效性商品運往中亞五國和歐洲地區。

國際貨櫃海運龍頭馬士基也於6月份宣布進入中歐班列業務，且將繼續擴大列車運輸服務。馬士基列車運輸項目負責人表示，中歐班列作為海上運輸的替代解決方案，更容易按照表定時間送貨，同時提高供應鏈彈性。

然而，鐵路資源同樣有限，爆量商品使中歐班列出現口岸壅堵和貨物滯留等情形。業內人士表示，目前國際疫情反復，出口貨物檢測嚴格，且班列需在新疆換軌，導致陸運時效延長。

中國國際經濟交流中心經濟研究部副總部長劉向東指出，海運價格上漲至今已與陸運價格相當，中歐班列雖增長較快，但大宗商品運輸方面，海運目前仍是主力軍。如今受疫情反覆所造成的物流成本上升，及燃料等原物料成本上漲影響，預計Q4海陸貨運價格將保持高位。

(時報資訊)