美國通膨率創下數十年新高，且物價飆漲現象在短期內不太可能緩解，換言之，全美民眾必須為食品、燃料與汽車等各式產品與服務付出更高價格，至少到今年底為止。

過去幾個月來，聯準會（Fed）堅稱「今年通膨升溫乃是暫時性」的說法。但該機構近日終於改口，認為通膨恢復至正常水平可能需要更長時間。

Fed上周調升今年通膨預測，從先前預估的3.4％上調至4.2％。10個月前，Fed預估今年通膨率僅1.8％。

美國商務部將於周五（10月1日）公布8月個人消費支出（PCE）價格指數，該數據是Fed偏好觀察的通膨衡量指標。據分析師預測，8月PCE指數料月增0.3％、年增4.2％；扣除波動性較大的食品與能源的核心PCE指數預估月增0.2％、年增3.6％。

據美國勞工部先前公布，另一項通膨指標、更廣為人知的消費者物價指數（CPI），8月數值為月增0.3％、年增5.3％。

Fed預測美國通膨率明年將降至2.2％，但此數據仍比去年12月估值高出0.4個百分點。對於向來保守的Fed而言，此預測增幅相當可觀。

許多華爾街經濟學家與部分Fed高層官員對此抱持懷疑態度，認為通膨無法如官方預測那般迅速降溫。他們指出，市場缺工、缺料情況比預期嚴重，且尚未出現好轉跡象。

勞力短缺迫使企業必須祭出高薪招聘與留任人才。供應鏈受阻則帶來更嚴重問題，企業無法取得充足的原料或零件，導致產能大受影響。即便原料供應無虞，企業仍得面對成本上揚問題，導致他們想方設法將成本轉嫁給消費者。

零售巨擘好市多（Costco）本周指出，物價持續上漲，導致他們成本增幅從3.5％升至4.5％。若此情況持續下去的話，那他們勢必得漲價因應。

但經濟學家表示，若疫情不再惡化，缺工缺料問題將逐漸緩解，而這可望大幅降低物價壓力。

(時報資訊)