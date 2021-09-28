法國石油公司道達爾（Total）及Stellantis、賓士兩大車廠去年建立合資企業Automotive Cells Co.（ACC）後，近日宣布將投資超過70億歐元（約82億美元）在歐洲興建車用電池廠，以抗衡中國在車用電池市場的勢力。

ACC在歐洲興建車用電池廠的計畫獲得歐盟大力支持。ACC預計投資的70億歐元當中只有不到10億歐元來自賓士，透露這項計畫在背負債務之餘，也獲得歐盟龐大補助。

去年8月創立的ACC專攻車用電池研發及製造，目標在提升車用電池的安全性、蓄電能力、市場競爭力並減少碳足跡。ACC由道達爾、Stellantis、賓士各持33％股權，預計在2030年前透過上述70億歐元投資，將旗下車用電池年產能提升至120吉瓦時（GWh）。

這項目標與賓士的電動車願景不謀而合。今年7月賓士曾宣稱，2025年前旗下電動車占總銷售量比重將增加1倍，並預期2030年前所有新車銷售「在本質上」都是電動車。賓士預計2022年至2080年將投資400億歐元發展電動車。

近年隨著歐美車廠加速推動電動車轉型，歐美政府也積極參與其中，因為車用電池使用的主要原料大多掌握在中國手裡。以賓士為例，旗下電動車的主要電池供應商分別是寧德時代及孚能科技，都是中國業者。特斯拉車用電池使用的鋰也是由中國贛鋒鋰業負責加工。

美國政府和歐盟一樣，都希望發展出本土車用電池供應鏈，藉此削弱中國在車用電池市場的影響力。

福特汽車日前已宣布對美國電池回收業者Redwood Materials投資5千萬美元，加速發展美國本土鋰電池供應鏈。Redwood目標在2025年前生產1百萬台電動車所需的電池電極材料，並在2030年前確保電極材料產量能滿足5百萬台電動車需求，相當於美國汽車年產量的一半。

(時報資訊)