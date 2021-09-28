高盛對油價的樂觀預估仍面臨變數，指出新變種病毒可能爆發，再抑制石油需求，及OPEC+可能擴大增產等。圖／美聯社 高盛集團發布報告指出，自從Delta變種病毒爆發以來，全球能源需求復甦速度高出預期，加上先前颶風艾達(Ida)侵襲，導致全球石油供應陷入緊縮，因此將布蘭特年終油價預測從80美元大舉調高到90美元。

受到高盛上調油價，加上對全球能源短缺的憂心不斷升高，帶動布蘭特油價周一（27日）逼近80美元大關。

布蘭特油價周一盤中上漲2.1％至79.76美元、離80美元大關僅有咫尺之距，並來到近三年高點。美國西德州也勁揚2.2％到75.66美元，也創下近七個月以來高價。

高盛周日（26日）發布報告表示，當前全球石油供需缺口大於預期，導致他們對油市前景看多。該集團提到儘管受到Delta病毒干擾，使得石油需求一度下滑，但在亞洲國家帶動下，需求再度勁彈、並重回疫前水準。不過在同時，石油產出卻持續受到颶風艾達影響，導致產能低於他們預估。

有鑒於此，高盛除了調高布蘭特年終油價預測，從前估的80美元一口氣調高10美元到90美元，至於西德州油價也從77美元上修到88美元

本月稍早石油輸出國家組織與其盟國OPEC+同意維持7月逐步增加石油產出的決定。但高盛認為，先前艾達侵襲美國，對墨灣油產造成的衝擊，已經超出OPEC+自7月開始的增產行動。它還形容該颶風應該是美國史上最具威力的颶風。

加上全球天然氣正持續面臨短缺，推升歐洲與全球的天然氣價格不斷飆高，這也促使該集團預期冬季能源需求可能還會進一步攀升。BCA研究機構指出，今冬出現第二次反聖嬰現象的可能性增加，導致天然氣需求正大幅升高。

不過高盛也提到，對油價的樂觀預估仍面臨變數，像是新變種病毒可能爆發，再抑制石油需求，及OPEC+可能擴大增產等。OPEC+將在下周召開集會，討論石油產出事宜。

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