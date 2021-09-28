日本自民黨總裁選舉將於29日投開票，據日媒民調預估，四位候選人恐怕無人能在首輪投票取得過半優勢，選戰勢必進入第二輪投票，而河野太郎與岸田文雄在黨員票與議員票互有領先，將兩名女性候選人甩在後頭，因此這場攸關誰將出任日本新首相的選舉將呈現雙雄爭霸局面。

自民黨目前在國會占據多數席次 ，該黨選出的新總裁可望成為下任首相。日本國會將於10月4日召開臨時會選出新首相。

共同通訊社27日整合之前三天進行的議員與黨員訪調顯示，河野超過300票，岸田為230多票，前總務大臣高市早苗在165至169票之間，代理幹事長野田聖子僅35票左右。預計沒有候選人獲得過半數383票，河野和岸田兩人進入最終投票的可能性大增。

NHK 26日報導，岸田文雄約可取得三成議員票支持，而河野太郎可望獲得最多黨員力挺，特別是在東京與大阪等大城市。

高市早苗曾在安倍內閣擔任總務大臣，她獲得安倍晉三與保守派選民的支持。而自民黨代理幹事長野田聖子獲得的票數更少，兩人恐無緣成為日本史上首位女首相。

按自民黨選舉規定，29日由該黨382名國會議員與382名黨員共投下764票，票數過半者直接當選。若無人過半，得票數前兩名的候選人進入第二輪。在第二輪投票，議員票仍是382張，但黨員票減至47票（都道府縣各計一票），由得票高者當選。

外界推估，58歲的河野太郎與64歲岸田文雄當選後在政策執行上應該差異不大，兩人將維持日本既定政策，也就是設法因應日益升高的中國威脅，並協助本國經濟度過疫情衝擊。兩人也支持強化日本防禦能力，並加強該國與美國、澳洲、印度關係。

河野太郎被視為最有可能當上日本新首相的候選人。他大力推動再生能源，並承諾掃除官僚作風以加速改革，使其成為投資人與商界領袖最愛。岸田文雄則承諾當選後將實施規模數十兆日圓的刺激措施。

(時報資訊)