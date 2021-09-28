德國國會大選變天，長期執政的基民／基社聯盟遭受二戰以來最差大選成績，溫和左派的社民黨小贏近兩個百分點。美國總統拜登在得知選舉結果後表示吃驚。由於美歐關係正陷入緊張，如何與歐洲龍頭德國的新政府合作重修舊好，成了重要課題。

人在大衛營度周末的拜登，直到返回華府才得知德國大選結果。記者告訴拜登，中間偏左社民黨在26日的聯邦國會選舉取得領先，可望擊敗長期由梅克爾領導的保守派執政聯盟，拜登回應「我很吃驚，他們實力很堅強。」

德國政壇變天，正值美德外交關係不睦，兩國若有心緩和緊張，德國新政府須與拜登政府密切合作。

關於大西洋兩岸的爭議，包括美國倉皇自阿富汗撤軍，多數歐洲人認為拜登政府處理不當；美國和歐盟的貿易關稅爭端遲遲無法解決；歐盟6月就對美國旅客開放邊境，但美國今夏仍不准歐洲旅客入境。

而美英與澳洲擬合組全新的軍事同盟AUKUS，美英還要幫澳洲打造核動力潛艇艦隊，澳洲因而毀棄原本和法國簽訂的傳統潛艇採購合約，價值約650億美元，觸怒愛麗榭宮，導致美法反目。

此外，德國和俄羅斯達成協議的「北溪2號」天然氣管線計畫，一度遭到美國反對還威脅制裁。負責開發的俄羅斯能源巨頭Gazprom日前宣布，「北溪2號」已經完工，就待德國主管機關批准。

非營利組織「開放社會基金會」歐洲暨歐亞事務執行董事施瓦澤（Daniela Schwarzer）指出，德國社民黨內有為數不少的反美派，「必須讓他們確實相信，在這個節骨眼，我們非常迫切需要跨大西洋聯盟。」

大西洋兩岸本周有進一步接觸，美國-歐盟貿易和技術委員會首次會議，周三（29日）在美國匹茲堡舉行。由美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪，以及歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和維斯塔哲（Margrethe Vestager）共同主持。

(時報資訊)