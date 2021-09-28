雲林外海，箔子寮港外海10公里處，允能風場有八座風機矗立海面上，但停泊在塔台附近工作船許久沒有動工跡象。沒錯，這是今年每家風場海上工程的景象，有的進度落後4～5成。離岸風電迎來近兆投資商機，卻被疫情打亂併網期程，國產化又屢傳跳票，投資成本超支，可說燒腦又燒錢。

今年6月，達德宣告旗下允能風場受疫情影響「有破產危機」，母公司無法注資其資金缺口，釋出股權引進新投資股東法商道達爾，一度讓外界震驚。其實，允能破產危機不過是今年風電商遭逢疫情逆風的縮影。

CIP台灣區董事總經理許乃文指出，很多不可抗力，造成現實成本增加，例如去年和今年都遭逢新冠疫情襲擊，這是國際性問題，不論外籍焊工，風機技術人員，都被卡在境外。「我們想要申請一艘船的船員進來都很困難，更別說要好幾艘的船員同時到位施工。」沃旭總經理汪欣潔也很無奈，她坦言「今年要順利達標併網非常困難」。

今年離岸風電應商轉容量累計為933MW，不只允能、台電一期提出展延一年，明年之後併網風場也面臨展延。中秋過後海象不穩，工期進度落後約46％的允能風場，推遲後再延後，經濟部樂觀預期年底將有429MW併聯，恐會跳票。

除了疫情，國產化卡卡也影響風電期程。CIP在彰化風場水下建設承包商世紀鋼鐵，因鋼料自製能力無法到位，下單韓商進口46套Jacket，準備在台組裝，被視為「國產化夢碎」，經濟部雖同意世紀鋼進口前八座水下基礎，但後續的尚未允許進口半成品加工。

世紀鋼情況不是唯一。早先，沃旭能源委託興達海基製作水下基礎轉接段，都出現焊裂現象，不但工程延誤，更傳出沃旭要砍單轉向韓國採購，最終決定今年興達海基做出完整六支，經濟部也有條件同意沃旭先向國外緊急採購。

從CIP及沃旭案例可見，這只是風電國產化的冰山一角，台灣風電供應鏈還沒準備好，開發商有無為了搶標先承諾國產化，遇到困難卻要政府收拾善後？引發質疑。

國產化政策屢遭挑戰，疫情致開發進度落後等變數，加添開發商財務壓力，學者擔心銀行放款風險也增加，是否會淪為外商金錢遊戲？

2021年離岸風電完成逾2,500億元鉅額聯貸，台北大學自然資源與環境管理研究所教授張四立憂心說，這是「無追索權專案融資」，國銀給資金，國外開發商拿開發權，過程中釋股，最後操作、維修轉手他人，但在台提供電力20年，誰來承擔財務風險？加上政府要出面做信用擔保，衍生的風險令人捏把冷汗。

在淨零碳排趨勢下，各國競速建置再生能源，至2025年我離岸風電估每年可提供212.5億度潔淨電力，減少冬季空污，且年減碳排逾千萬噸。惟風電能否迎「風」起飛，關鍵是政府必先搬走路障、祛除疑慮，還有一段長路要走。

(時報資訊)

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