2025年太陽能發電裝置容量規劃20GW，光電業者對此目標都表示：「很困難，挑戰很大」，最大癥結在於政府多頭馬車，申辦流程繁瑣。社會共識有待「慢慢」形成的太陽光電開發，處處遇逆風，2025年目標恐落空！

2020年7月7日，農委會公布修正「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，除不同意2公頃以下農地變更地目種電外，其他都要嚴審，業界稱為「光電七七事變」，遭此規定逆襲，光電開發明顯受阻。

在綠電發展強調「共生」，農企處副處長王玉真指出，目前是直接在農地上種電，沒有共生，且一種20年，進而引發生態與良田變綠電的爭議。

對此，中經院綠色經濟研究中心主任溫麗琪認為，這是各方不夠細緻化處理，奇美是地面型光電，設備卻可和森林共存，這取決於設計是否細心處理與生態共存。

台灣美國商會2021年白皮書也指出，台灣南部地區有大量未利用閒置土地，「因為一系列複雜監管和政治障礙」，造成擴張速度緩慢。

國內光電業者亦有深刻體會。設備建置商永鑫能源董事長湯孟翰直言，光電開發整合土地時，遇到不同主管機關，在最後關頭跳出來給不同意見，例如業者依農委會公告整合土地，層層照會，流程蓋了上百個章，環保署一句不適合，全案就泡湯，有的申請最後許可突然說是濕地不能開發，前面努力都白費。

而行政流程多頭馬車更令業者困擾。湯孟翰說，設置光電場域，須先向地方政府送籌設許可，並送能源局取得施工許可，地方政府會發函諮詢各單位意見；進入地目變更後，有外部專家參與審議，且要面對地方人士和環團不同聲音。這些正是光電進度落後原因之一。

另部會本位主義也讓協調很困難。太陽能設備廠元晶光電副總江郅豪說，農委會要兼顧農民生計、農業生產、環境保護等三個面向，即使休耕多年的農地也不能蓋太陽光電。政府只能尋找爭議小的漁電共生或屋頂型替代地面型，即使副院長沈榮津出面協調，盤點出漁電共生設置容量只有8到9GW，根本湊不足20GW目標。

去年光電裝置容量目標6.5GW，實際上只達5.82GW。江郅豪坦言，光電業開發處處受阻，2025年目標恐要再往後順延。

此外，隨著光電占比增加，系統變動也很大。

台電調度處長吳進忠指出，每15分鐘光電變動率107年是5.7萬瓩（57MW），110年10.7萬瓩，推估2025年達35萬瓩，意味前後15分可能增加或減少，須有輔助服務（如儲能等）增加系統穩定度。

儘管有間歇特性疑慮及阻力，「發展綠能是對的政策，發電占比要達20％目標，也不會太離譜。」江郅豪這麼認為。德國發展輔助服務，大量建置儲能系統，風光(電)互補，使綠電發展占50％，業者認為值得我國借鏡。

(時報資訊)

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