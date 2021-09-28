2000年首次政黨輪替，經濟部長林信義上任後隨即邀學者專家組成「核四再評估委員會」，於每周五晚間挑燈夜戰，前後召開了13次會議，林信義本想凝聚未來電力發展共識，然而並未成功，會中對於核電廠是否延役，核四是否續建，再生能源如何定位，針鋒相對，毫無共識，二十多年來我們的能源政策就隨著政黨輪替而起落不定。

2016年民進黨再度執政，能源政策又翻新頁，經濟部於次年提出「能源轉型路徑規劃」，並訂出目標與期程，決定於2025年達成50-30-20潔淨能源發電結構與非核家園願景，去年底公布的「能源轉型白皮書」即以此為目標。

所謂50-30-20指的是燃氣發電量占比50％、燃煤占比30％、再生能源占比20％，至於三座核電廠，屆時皆走入歷史。對照台灣2000年發電結構：核能發電占20.8％，燃煤發電占47.1％，燃氣發電占9.5％，至於再生能源只占3.4％。

2016年蔡政府上台時，核能仍占12％，燃煤46％，燃氣31％，再生能源4.82％，再生能源還是很少。此背景下，要達成2025年能源轉型目標，能源學者、專家及業者紛紛表示：「達標的機率非常低。」

清大工程與系統科學系教授葉宗洸表示：「依能源轉型白皮書目標，去（2020）年再生能源發電量應該占9％，今年要達12％，事實上，去年實現只有5.4％，比2019年的5.6％還來得低。」這反映政府能源轉型推動四年來，再生能源進度明顯落後。

核電照進度減 再生能源沒補上

再生能源範圍甚廣，政府近四年推動的主力是太陽光電、離岸風電。依規劃2025年太陽光電要達20GW，離岸風電要達5.7GW。但最新統計顯示，兩者執行進度，都遠遠落後。離岸風電原訂2020年底目標為968MW，實際設置只有128MW；太陽光電原訂2020年要達6.5GW，結果只達到5.8GW。

中央大學管理講座教授梁啟源表示：「太陽光電20GW，需要很大空間，其中地面型13GW所需要土地就高達2.5萬公頃，政府盤點後雖找出這麼多土地，但還有地權整合、饋線問題，實際上能用的只有5,000公頃，土地不足，當然有問題。」

目前看來，2025年能源轉型，唯一跟上進度的只有核電廠除役，核一廠於2019年除役，核二廠1號機提前今年6月停機，在核電逐年遞減，再生能源目標落後下，該減的減了，該加的卻加不上來，使得供電逐漸吃緊，最後仍得靠火力發電救援。

天然氣仰賴進口 國家安全堪虞

偏偏攸關火力發電的天然氣第三接收站，面臨年底藻礁公投，一旦過關勢將影響未來供電。梁啟源表示：「三接若蓋不起來，就算燃氣電廠蓋好了也沒用。」

其實，就算三接如期完成建置，也不表示台灣電力安全無虞。台北大學自然資源與環境管理研究所教授張四立表示：「能源轉型讓燃氣發電量提高到50％，而天然氣完全仰賴進口，等於高度依賴單一發電燃料，非僅不利能源安全，對國家安全也是很大風險。」

梁啟源也持相同看法指出，台灣天然氣儲槽週轉天數，全年平均13天，夏季更只有7天，遠低於韓國53天，中國大陸51天，日本36天。夏天颱風若肆虐一周，燃氣電廠將停擺，未來燃氣發電占50％，國家能源安全堪慮。

除了燃氣占比過高堪慮，還有套牢成本問題。為了能源轉型不缺電，台電大量增建燃氣機組，張四立指出，2050淨零碳排、2030電業碳中和國際趨勢下，國外許多燃氣電廠因綠電占比增加，發電時數下降，導致投資成本「被套牢」，無法回收，對台電財務風險十分不利。

而光電、風電先天上也有問題，容易受天候影響，一片烏雲，一場颱風都會影響供電穩定。葉宗洸表示：「2025年再生能源占比20％，那是因以前核電占比20％，政府原擬以綠電取代核電，但再生能源不可能當基載電力。」

台灣非沙漠 綠電難當基載電力

不過，有學者認為，只要透過儲能，太陽光電，離岸風電也有機會做為基載電力。對此，台灣電力企業聯合會理事長黃重球分析：「這得有自然、天候條件才行，例如撒哈拉沙漠白天有太陽，有光及熱，晚上又有風，加上儲能設備，可以做某種程度基載電力，但台灣有這個條件嗎？」

「對國人而言，穩定供電遠高於能源配比。」黃重球強調這個觀點。他說，德國追求綠能，但從來不是要以綠能取代核能，保留所有傳統機組，以備萬一綠電上不來，也可讓德國電力供應綽綽有餘，他們更著眼能源安全、供電穩定。

黃重球提醒：「電力是個系統，不只是配比」，因此要從系統概念思考才行。想想，太陽光電果真於2025年達到20GW，而台灣冬天電力需求僅2.8GW，屆時傳統機組就得在中午降載，傍晚馬上升載，短短2、3小時接受指令降載、升載，「這非僅是很大調適問題，對電力穩定也將是一大挑戰，這些課題現在得未雨綢繆。」

(時報資訊)

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