瑞普萊坊27日公布最新調查顯示，今年第二季雖有本土疫情干擾，但土地市場仍炙手可熱，累計前三季全台成交金額已達2,302億元，為歷年次高；其中最大熱點在台中，尤其台中工業區地價，年飆一成最猛。

瑞普萊坊市場研究部27日公布最新統計指出，今年前三季全台成交量達2,302億元，雖比去年同期萎縮15％，但還是創下歷年第二大量紀錄。

瑞普萊坊總經理劉美華表示，今年全台土地市場發燒，尤其以台中為最大熱點，成交540億元，遙遙領先排名第二的桃園465億元、第三的新北市331億元。

劉美華表示，台商回流、供應鏈重組，再加上超低利率、抗通膨買盤出籠，廠房、商辦、住宅的剛性自用、置產需求，帶動開發商及自用客大舉進軍土地市場。其中最熱門的台中，今年前三高總價「地王」，全數是市府公開標售所創下的紀錄。包括由鉅建設以72億元標下水湳經貿園區文商區土地，為今年最大手筆；白天鵝建設聯手達麗建設，以44.2億元標下烏日高鐵站周邊商業區土地、排名第二；寶佳旗下大華建設，以38.96億元標得烏日高鐵站周邊商業區土地。

劉美華表示，這顯示台中空間發展結構，因為產業升級、交通建設而轉型，因此建商紛紛大手筆布局外圍新興區域的商用不動產，台中市政府的土地公開標售已成為投資指標。

劉美華指出，產業需求穩定，也帶動地價上漲，其中的大熱門台中工業區，由於需求穩定，發展時間最長、產業類型豐富，近十年來，實價登錄資訊顯示，土地價格已從每坪17.8萬上漲到33萬元，累計漲幅高達85.4％。

(時報資訊)