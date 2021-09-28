財政部國產署光復南路現址改建案為我國中央政府首宗危老重建案，但招標兩次皆無人投標。國產署27日宣布釋出大利多，若完成財務評估，未來該案將綁定北市中山北路336坪商業用地、南港車站旁1,109坪商業用地等兩大地上權，廠商可打造大型商辦或百貨公司。

國產署在今年5月、7月兩度公告列標國產署光復南路現址改建案，以權利金底價0.58億元，綁定北市金山南路348坪國有地（住三用地，容積率225％）、中山北路336坪國有地（商三用地，容積率560％）等兩塊70年地上權案條件。

得標廠商除支付權利金底價以外，需依照「景美財訓所」模式，幫忙拆除國產署現址老舊大樓並興建兩棟新辦公大樓。合作廠商為國產署興建辦公廳舍經驗收合格後，可依設定地上權契約約定，辦理地上權及地上建物分戶移轉。

不過，民間企業普遍認為，營建市場缺工缺料已導致建築成本大幅增加，加上金山南路地上權案為住宅區，無法做商辦出租。原本有意願投標公司也發現中山北、金山南地上權案標的投報率評估不如預期，因此多採觀望態度，國產署光復南路現址改建案也在今年7月、9月兩度流標。為提升企業投標誘因，國產署已委託商仲戴德梁行估算南港車站旁千坪地上權案市價，同時也研擬放寬招標條件。國產署副署長李政宗指出，初步規劃是以336坪中山北與1,109坪南港地上權土地綁定國產署現址改建案，但權利金底價也會適度提高，最快今年底將第三次公告列標。

(時報資訊)