內政部次長花敬群27日表示，為落實總統蔡英文的居住正義政策，將開闢第三條路，將經營不下去的旅館轉軌為社會住宅。轉作社宅旅館祭出享受房屋稅、地價稅、營業稅等稅費減免誘因，內政部預計下周將完整計畫送至行政院審議。

除原先直接興建社會住宅、社會住宅包租代管外，花敬群表示，內政部正在研議推動「第三條路」，也就是把私有房屋、旅館等，轉為社會住宅，最快10月公布相關具體計畫。

花敬群指出，2020年新冠疫情在全球爆發後，研判未來幾年內國際商務旅行還不會恢復原有榮景，就會造成很多旅館業經營不下去，這些旅館都位在市中心精華地帶，因此希望業者可和政府合作，轉軌為社會住宅。

在旅館轉為社會住宅後，可能未來三到五年都可以有較穩定收益，內政部已經與旅館公會做第一輪討論，業者們都很期待。至於誘因，花敬群表示，旅館轉為社宅後，可享有房屋稅、地價稅、營業稅等稅費減免優惠，最遲下周會把完整計畫送進行政院。

他說，這是旅館轉軌為社宅，並不是要改建，政策都要經過市場考驗，但也不是任何旅館都適合轉為社宅，目前已有些旅館有意願，原本規劃要興建社宅的進度，也會繼續落實。

對此，台北市旅館商業同業公會理事長韋建華表示，若收得到租，未嘗不是一活化資產之路。但韋建華提醒，旅館飯店若要轉為社會住宅，仍有不少問題必須克服與解決。

韋建華表示，旅館飯店的裝潢與住宅不同，長住型住宅需要較多的收納儲物空間；另外，政府對建築物耐震亦有新的要求，單是要解決這兩大問題，對旅館飯店業者而言又是一筆極大支出。

韋建華認為，政府必須提出誘因，也就是給予一定程度補助，旅館飯店業者才有意願、有能力轉軌。他說，此一政策對開在住商混合集合式大樓內的「樓層式旅館」較容易，若是整棟要轉，仍需要房東屋主同意，這就又會碰到改裝與結構補強經費預算問題，因此關鍵還是要「政府幫忙」。

(時報資訊)