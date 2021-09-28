因應政府能源轉型及企業團能源事業發展規劃，台泥董事會27日通過決議，集團將投資55億元，在蘇澳、和平建置大型儲能系統，各建置122.5MWh以及350MWh的大型儲能系統。台泥指出，完工後兩儲能案場將成為全台容量最大，台泥集團也將是台灣唯一具有建置長效型、大型儲能系統的公司。

其中，花蓮和平工業區內的大型儲能系統，計劃分階段完成共建置100MW／250MWh之儲能系統，預計投資金額約新台幣40億元。建置在蘇澳水泥廠區的大型儲能系統，計劃分階段完成共建置35MW／87.5MWh的儲能系統，預計投資約新台幣15億元。台泥表示，此兩個儲能系統未來都將積極參與電力交易平台輔助服務市場商品交易。

台泥集團已於今年3月31日，在彰濱工業區啟動全台最大、裝置容量5MWh的AFC智慧儲能系統，並在5／13及5／17停電事故期間，快速提供電力，協助台灣電力系統調頻及降低可能的停電事故所造成的衝擊。

除此之外，台泥集團子公司三元能源科技董事會也在27日決議通過，以租地委建方式於高雄小港臨海工業區興建廠房及購置生產線，設立台灣第一座超級電池工廠，主要生產高階高容量高充放電功率的鎳三元電池，產能1.8GW，相當於一年可以生產出2.4萬輛電動汽車所需長程電池量，總投資金額為120億元。

台泥指出，企業團近年積極投入太陽能、風電、地熱等再生能源發展、與高階鎳三元電池的研發生產，深知儲能系統在穩定電網與提高再生能源的應用，角色非常重要，而儲能也將是電力系統調控的重要基礎設施。

台泥在儲能的投入，對於台灣棘手的缺電問題，特別是政府在尖峰電力時間的需求，可望提供助益，台泥指出，建置的大型儲能系統，未來除了可以提供部分即時備轉服務，也能協助電網穩定。

在此同時，台泥所收購之義大利NHOA公司，也於9月22日完成強制收購，並持股提升至65.15％，近期也將透過現金增資方式，持續改善NHOA的財務結構，以投入快速成長的國際儲能市場。

(時報資訊)

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