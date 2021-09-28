「銀行作生意，也要趨吉避凶。」國泰世華銀行總經理李偉正透露，透過大數據及相關資訊分析，從2020年首波新冠肺炎疫情開始，銀行的海外授信「安全區」就收窄，一年多來海外授信餘額的確縮減，這是在「避凶」，預期明年第一季或第二季全球疫苗普及率提高，邊境重開後，經濟復甦，銀行商機將重現。

從中美貿易戰、2020年初全球疫情漫延，到今年變種病毒、氣候異常造成的重大天災、阿富汗等地緣政治緊張，都造成銀行授信不可控的風險，李偉正依舊是說「危機就是轉機」，台商客戶說未來生產鏈不是走美國線，就是要走大陸線，但李偉正說，對銀行授信而言，哪一條線都可以作生意，都是商機。

且企業因應這些危機，開始分散風險，在不同市場擴建廠房或生產基地，亦是銀行授信的機會，在客戶管理自身風險時，銀行同樣也可分散市場風險，李偉正說「風險管理是銀行的核心能力」，傳統授信就是看客戶財報、收入等，現在用AI（人工智慧）學習及判讀，增加行為模式等大數據，只要風控能力夠了，接下來就是找哪裡是新商機。

李偉正表示，銀行海外布局，在有限資本及各國法令限額下，必須選擇最佳的機會及往來對象，國泰世華銀將各市場、產業、企業都有授信評分，作成類似空照圖，有亮「綠燈」的授信安全區，亦有亮「紅燈」的危險升高區，去年開始，綠燈範圍開始縮小，國泰世華銀亦減少海外投信額度，「先嚴控風險，長期才能有盈餘」。

在美國、歐洲疫苗普及及陸續解封後，國泰世華銀判斷，明年就是亞洲開始復甦，這波東南亞因疫情封城，如馬來西亞、越南等，許多當地產業及連帶供應鏈等都受衝擊。

李偉正坦言「這是授信時沒有想到的狀況」，例如航空業現在大概是最差的時候，但他相信明年此時，一切都會好轉，一些企業又能開始正常還款付息。

海外布局、深耕亞洲市場，壯大為區域重要銀行是國泰世華銀「不悔的路」，亦不會因為這波疫情轉向，國泰世華銀強調會善用當地團隊與合作夥伴，用當地的眼光去尋找商機，搶在復甦或市場秩序恢復前，先找到下一波更佳的授信機會。

(時報資訊)