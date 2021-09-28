「任何危機都是轉機。」國泰世華銀行總經理李偉正談起2021年5月突然升高的新冠肺炎疫情警戒，不在預期內，但因為國泰金多年來持續在數位升級的投資與準備，不僅營收未衰退，財管、授信等業務都穩定成長，如透過資源整合客戶7月在疫情期間透過網銀APP開立國泰證券複委託帳戶的數目，超過國泰證過去一年的量。

另外，理專透過視訊向客戶推薦基金、保單及理財規劃，不會只是單兵作戰，總行專家等亦能同步線上支援，提供市場前景分析及建議，讓許多財管客戶覺得效益提高。6、7月國泰世華銀線上基金交易量，比疫情前的4月及5月成長17.5％，新增管理規模（AUM）有七成來自線上交易。

5月底開始銷售國泰人壽一檔新的投資型保單，至今已超過240億元，手機APP（即國泰世華網路銀行APP）一個月流量逾2千萬，使用者逾400萬人。

李偉正指出，要拉開與競爭者的距離，就是要比別人「腳步快一點、服務多一點、深度與廣度更多一些」，才能讓消費者感受更佳，更願意與國泰世華銀往來；且在疫情期間，國泰世華銀嘗試許多具創意的服務，如線上投資趨勢論壇，率先請來價值投資大師橡本資本創辦人霍華．馬克斯線上分析投資趨勢，當時線上有近6千人參與，事後觀看的人數更近5萬人，線上說明會打破時空限制，讓身在國外的投資大師可現身說法，且讓更多客戶可參與。

除此之外，國泰世華銀另一大競爭優勢，就是「集團力量」，國泰金控擁有台灣第一大壽險公司國泰人壽，亦是金融市場最大的投資方，國泰投信、國泰世紀產險、國泰證券在金融市場上亦極具競爭力，能提供財管客戶更深入及貼近市場的資訊與市場分析，能為客戶量身訂作商品。

李偉正說：「很多銀行的數位平台就只有自家銀行的商品，但國泰上架的是集團的商品。」如貸款除了有銀行的小額信貸、房貸、理財型貸款，客戶還可以直接平台上動用國壽的保單貸款，可以直接投保產險保單、開立國泰證券帳戶、開立複委託帳戶申購美股等。

國泰金在全台擁有1,460萬客戶，許多交易資訊成為豐富的大數據，國泰世華銀以大數據為基礎，輔以人工智慧（AI）判讀進行各項業務的風險辨識與分析，例如在警方將帳戶列為警示帳戶前，國泰世華銀就能先警覺異常，將原可線上辦理之交易改為需臨櫃辦理，授信客戶出現某些徵兆時，即可推估將成為逾放，銀行必須進行減損等動作，目前也驗證預判相當準確。

國泰世華的安控機制，從防範信用卡盜刷、偵測理專是否與客戶有不正常往來、判斷客戶是否有洗錢高風險，到消金、企金資料交叉比對，提早判斷授信風險等。

面對純網銀及數位金融時代的挑戰，李偉正直言：「他們（指純網銀）有的服務，我們也有，比他們做得更好，而且我們還有他們沒有的部分」，純網銀透過社群軟體轉帳等功能，國泰世華銀的網銀APP等亦都能作到，且介面及功能力求讓客戶體驗與感受更佳。此外，還能提供各種授信、信用卡、財管等商品，加上國泰金積極投資、廣大的客戶基礎，都是外界「看不見的實力」。

(時報資訊)