台灣經濟研究院27日發布8月營業氣候測驗點調查結果，製造業為103.53點、月減0.16點，且已連續四個月下滑；服務業為92.12點、月增0.77點，終結連續四個月下滑；營建業106.72點、月增3.89點，為連續二個月上揚。

台經院院長張建一表示，8月東南亞疫情嚴峻，織布出貨遞延，製鞋與鞋材生產線降載，造廠商營收衰退，近九成紡織業及近六成皮革毛皮製品業均看壞景氣。但未來半年受惠數位轉型推動半導體表現，訂單能見度高，驗高設備利用率、晶圓代工與封裝測試漲價效益及態勢未變。

此外，進入消費性電子新品備貨期，相關產品需求將大幅拉升，電子機械業仍看好未來半年景氣表現。反映在營業氣候測驗點估小幅下滑。

服務業8月受惠國內疫情警戒降級，政府鬆綁商業活動防疫規定，不僅消費場域室內人數上限增加，且餐飲業亦開放內用，實體門市人潮逐步回流。張建一認為，疫情尚未完全獲控制，零售業與餐旅業對未來半年景氣看法的樂觀程度上升有限，但隨五倍券將從10月8日開始消費，有利刺激購買力大幅增加，預期效果必然比去年更大。

營建業方面，7月仍在三級警戒，且房地合一2.0上路，反映在8月六都建物買賣移轉件數處低檔，但政府新年度公建預算編列擴張、民間工程挹注加大，房市大環境基本上利多於弊，營建業對未來半年景氣看法好轉。

(時報資訊)