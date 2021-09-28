中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布9月消費者信心指數（CCI）調查總指數下降1.04點至74.39點，已連續二個月走低，六項分項指標中，購買耐久財、投資股市時機二項指標上揚，其他四項指標下降，反映振興五倍券啟動，及預期台股延續高檔震盪看法不變。

台經中心表示，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」的116.15點、月增2.1點。

觀察台灣疫情已控制下來，相較於5月本土疫情爆發，延續至6月，大多數的民眾都避免非必要的出門，至7月底終於降回二級後，許多人開始陸續增加出門的機會，使得汽、機車、家電等銷售也開始升溫。

接下來隨振興五倍券推出，台經中心指出，比較去年三倍券實際只拿到2千元，一家人大概只能到餐廳聚餐或安排簡單的旅遊，但今年直接拿5千元，足足有2.5倍，預料有助刺激購買耐久財產品，如最近開賣的蘋果iPhone13可能成為五倍券換新機的選項之一。

至於下降的四項指數，幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」65.8點、月減3.65點。但台經中心認為，9月看來內需進一步回溫，先前停工潮重返及提高工時，若接下來疫情穩定不變，及五倍券效益發酵，有機會再增聘員工，就業數據回升可期。

(時報資訊)