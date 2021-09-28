疫情指揮中心27日宣布，本周起鬆綁高鐵、台鐵、遊覽車等交通業的人數限制，室外藝文活動和體育賽事，也可超過300人。10月5日起鬆綁不降級，有條件開放KTV、電子遊戲場所、麻將休閒館等室內娛樂場所，但舞廳、酒吧等八大娛樂場所仍不開放。

行政院27日召開擴大防疫會議，蘇貞昌指示，國內疫情漸趨穩定，相關管制措施應從考量產業生計及民眾生活層面，進行適度調整。

27日本土疫情加零，指揮官陳時中指出，考量國內疫情已趨緩且穩定控制，本周起決放寬部分場域防疫管制措施。交通方面，台鐵、高鐵車站付費區，如能維持適當社交距離，可開放飲食。遊覽車則以核定座位數乘坐，不另限制承載上限。

藝文表演展覽、體育活動賽事必須採取實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食，可現場售票。室內鬆綁80人上限，以實際座位數入座，也不必梅花座，室外人數降載為50％，不受限300人上限。

另二級警戒至10月4日止，10月5日全國警戒不降級，但室內娛樂場所將有條件鬆綁，包括電子遊戲場所及資訊休閒場所、MTV、KTV、桌遊與麻將休閒館等四大類。

室內娛樂場所必須採預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣，不得有陪侍服務行為。陳時中表示，KTV唱歌時，需全程配戴口罩，飲水外不得飲水。另從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理，包廂每組客人應間隔30分鐘，中間必須進行清消。

(時報資訊)