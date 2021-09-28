受惠餐廳開放內用帶動食客回流，餐飲業出現轉機，經濟部27日公布8月餐飲業營業額為548億元，較7月增加28.8％，但因餐館內用席次降載、商務與宴會客尚未全部回流，營業額寫下歷年同月新低、年減25.7％、為連續四個月負成長。今年前八月餐飲業營業額為4,588億元，年減10％。
隨疫情降級管制措施逐步解封，人潮回流至實體通路，消費力道回穩，8月零售業營業額為3,198億元，較7月增加5.3％，但年減4.3％。今年前八月零售業營業額為2兆5,391億元，創歷年同期新高，年增2.4％。
批發業則維持暢旺，8月營業額為1兆315億元，創歷年單月新高，年增率17.2％，連續10個月正成長；累積前八月營業額為7兆8,598億元，創歷年同期新高，年增17.2％。
展望未來，經部統計處副處長黃偉傑指出，批發業因國際景氣穩健向上，原物料價格續居高檔，加上耶誕節採購旺季來臨，預估9月營業額將續呈增勢，年增7.5％至10.5％。零售業及餐飲業隨疫情趨於穩定，政府逐漸鬆綁管制，加上中秋節慶商機帶動，有助推升營收動能，但商場及餐廳仍配合降載量能，加上去年同期政府振興方案效應基期較高，預估9月零售業營業額年減1％至2％，餐飲業將年減14.5％至17.5％。
(時報資訊)