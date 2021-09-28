很多人都想有錢、有閒，嚮往財務自由的生活，但往往一打開銀行帳戶餘額，瞬間美夢破碎！然而，有些人卻能夠靠著投資理財，前往財務自由的路上；又或者，早早已經達標，過上遊山玩水的日子。該如何與財務自由結緣，打造睡後的被動收入呢？來聽聽達人們怎麼說！