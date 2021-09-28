經濟部27日公布8月工業生產指數為136.76，創下歷年單月新高，年增13.69％，連續第19個月正成長，其中製造業指數為138.34，為歷年單月次高，年增14.62％，同為連19個月正成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，8月工業生產寫下好成績，主因消費性電子新品備貨效應、新興科技應用穩定擴展，再加上全球終端需求持續增溫所致，累計今年前八月較去年同期增加15.43％。

展望未來，黃偉傑解釋，雖全球仍籠罩在新冠疫情風險下，進入秋冬季節疫情有攀升疑慮，以及美中貿易爭端持續等不確定因素，但隨著疫苗接種率提升，全球經濟活動穩定復甦，主要國家積極推動基礎建設，以及新興科技應用及企業數位轉型持續，加上國際各品牌消費性電子新品陸續上市、中國大陸十一假期前備貨需求，均可望挹注我國製造業生產成長動能。

黃偉傑預估，9月製造業生產指數年增7.9％至12.3％，預估第三季也將年增12.6％至14.1％。由於去年第四季全球景氣回溫，他預料，因去年高基期，工業、製造業生產指數的年增率也將收斂。

在資訊電子產業方面，8月電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增14.91％，為連續第21個月二位數正成長，主因受惠國際品牌手持行動裝置新品推出前的備貨效應，加上5G、物聯網、車用晶片等需求強勁，帶動晶圓代工、IC封測等生產上揚，以及大尺寸電視、IT面板生產續增，為挹注製造業生產之主要貢獻來源。

至於傳統產業，受惠於全球景氣回溫，終端需求持續成長，加上去年同月部分產線進行歲修影響，比較基期偏低，致化學原材料業、基本金屬業分別年增17.22％、18.14％；機械設備業受惠廠商投資意願提高，半導體、5G 相關產業、自動化設備需求持續熱絡，指數創歷年單月次高，年增31.61％。

(時報資訊)