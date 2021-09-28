財政部關務署27日表示，我國將對自印度、越南、馬來西亞及印尼等四國產製進口陶瓷面磚課徵反傾銷稅，自2021年10月4日實施，為期五年。關務署指出，日前召開關稅稅率委員會，我國決定將依反傾銷調查傾銷差率課徵反傾銷稅率，印度業者適用稅率為0％～20.07％、越南為0％～19.41％、馬來西亞為7.78％、印尼為16.83％。

對此，台灣陶瓷公會表示，此反傾銷稅判決不公，核定稅率太低，公會非常不諒解，希望政府能在實施一年後，重新到各傾銷國實地複查，才能反映這些國家傾銷的真正事實。

台灣陶瓷工業同業公會及冠軍建材等自2020年申請對東南亞進口陶瓷面磚課徵反傾銷稅，包括印度、越南、馬來西亞及印尼等國廠商。

冠軍建材等業者指出，台灣陶瓷面磚銷往東南亞四國要課高關稅，反觀四國業者銷往台灣只需課10％低關稅，導致本土業者市占率遭蠶食鯨吞，近三年國產陶瓷面磚生產量約下滑7％，國內陶瓷業從300家衰退至22家。

惟台灣區磁磚發展協會表示，進口瓷磚若課徵反傾銷稅，因本土瓷磚無法補足國內需求、供需失衡不但引發國內房價上漲，甚至會引起東南亞四國啟動反反傾銷報復。整體而言，東南亞四國陶瓷面磚反傾銷稅案除涉及台灣陶瓷業市占率，同時影響下游業者進貨成本，甚至攸關台灣與新南向國家經貿往來。

為釐清關鍵，經濟部貿調會經半年調查後認定東南亞四國陶瓷面磚市占率自2016年的25.9％增加至110年第一季的38.2％；反觀台灣製產品從58％下降至44.3％。

另2017年至2019年東南亞四國陶瓷面磚持續以12％、6.1％、3.4％幅度降價，其進口量因此於2018年及2019年以逾8％成長率增加。

財部及經部分別完成最後認定後，認涉案廠商確有傾銷情事，且其傾銷對國內產業造成實質損害。另財政部也依經濟部提供諮詢意見指出，目前無充分證據顯示反傾銷措施對國家整體經濟利益有明顯負面效果，因此我國決定對東南亞四國陶瓷面磚課徵五年反傾銷稅。

(時報資訊)