台灣日前申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經長王美花27日指出，未來加入對農產品、汽車等內需型產業將帶來衝擊，但不加入影響更大。針對汽車產業，她允諾會協助掌握核心技術、強化零組件開發、推動汽車電動化轉型，及拓展外銷。

立法院經濟委員會27日邀請經長王美花、農委會主委陳吉仲、國發會等單位，針對加入CPTPP對台灣產業的衝擊因應進行報告。

王美花表示，儘管加入CPTPP短期可能對部分產業造成衝擊，整體而言，加入對我工業部門有重大正面效益。她說，我國工業產品在越南、馬來西亞、智利、墨西哥等市場面臨較高關稅，平均關稅分別約5.5％至10.7％，例如加工食品、一般化學、石化、紡織、鋼鐵、重機電及電線電纜、運輸工具、建材等，加入CPTPP後全面降低關稅，有助拓展市場。

至於汽車及零組件，王美花說，汽車零組件外銷比例佔比較大，包括後視鏡、碰撞線等，另外有的跟上電動車發展潮而提升轉型、甚至打開外銷的，就不太會受影響。受影響的是整車在內銷時可能有相關的零組件，例如底盤配件等。

王美花說，最近將積極跟產業談電動車如何發展，會把和CPTPP衝擊議題一起提出討論。未來將持續與汽車產業協調溝通，協助掌握核心技術、強化零組件開發、推動汽車電動化轉型，並協助拓展外銷。

農產品部分，農委會陳吉仲指出，TPP時期日本是用汽車零關稅保護本土稻米，他認為，台灣也可能朝這方面去保護敏感農產品。對此，王美花解釋，陳吉仲舉這個例子，應是說日本曾有此模式，但我國工業產品自由度很高，細部還要再談，且要看談判對象關切品項是什麼。

(時報資訊)