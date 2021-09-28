政府正式申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），汽車與零組件製造產業將遭「放生」，業者痛批，政府缺乏配套措施下，貿然放棄進口車關稅，台灣車市門戶洞開，相關產業高達16萬就業人口將面臨失業危機，每年將損失超過2,000億元的產值。

由於台灣申請加入CPTPP已箭在弦上，政府鐵了心要犧牲進口車關稅換取入會，車輛業者含淚提出四大建言，設法補救，包括爭取進口車關稅降稅期程延長、立即調整汽車業不合理稅制、提供業者投資與研發獎勵、協助拓展外銷，爭取產業應變圖存的空間。

車輛業者表示，現階段只能拜託政府在入會談判上，一定要爭取到進口車關稅採漸進式調降，且降稅時程愈長愈好，讓汽車業者有更多的應變空間。

其次，台灣的稅制長期對汽車存在不合理的畸形，須立即改正，尤其目前進口零件關稅與進口整車關稅稅率相當，變相懲罰國產車買家與國產車廠。

業者建議，前兩年各界爭取關鍵進口汽車零件關稅降至10％的案子，政府應列為優先法案通過。此外，國產車銷售大宗的2,000cc以下小排量汽車，及客貨兩用車，業界建議政府應將貨物稅率從現行的25％與15％，調降至20％、10％甚至更低，營造對國產車更友善的環境，讓國產車業在台灣加入CPTPP前，能先累積本錢，迎戰零關稅的進口車。

車業還建議，政府可以對汽車產業提供投資獎勵或稅負抵減，包括新設備採購、研發等項目，讓企業願意在地生產、投資開發新車或技術。

車輛業者直言，許多人誤以為，進口車關稅降至零，只有國產車廠會受創，事實上，沒有國產車廠帶頭導入新車型，上游零件廠就沒有機會引進新技術，競爭力只會不斷下滑，加上國內沒有車廠客戶，最終只會讓台灣的汽車零件業加速外移與萎縮。

此外，對汽車業而言，還有一大尷尬之處，就是主導CPTPP的日本，可以說是台灣國產車廠的「宗主國」，多數車廠與日本車廠都有股權或技術合作關係，讓不少國產車廠有苦難言。

車輛業者坦言，日後日本進口車零關稅長驅直入台灣，將無須在台設廠；尤其日本境內車廠稼動率普遍不足，恐怕會將原本在台生產車型收回，改由日本工廠供應，屆時台灣的國產車廠就算競爭力再高，也會面臨關廠的危機。

(時報資訊)