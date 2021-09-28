大陸多地加強「能耗雙控」政策，祭出「雙限」（限電、限產）措施。投行中金公司27日分析，第四季「雙限」約束可能難以放鬆，而「雙限」加上「冷冬」，可能使該季大宗商品再次普遍上漲，再通膨風險將擴大，但價格漲幅與持續性可能受制於需求走弱。

大陸國家發改委8月中旬對各省「能耗雙控」形勢進行分析預警，九個省（區）上半年能耗強度不降反升，為一級預警，其中包括江蘇省、廣東省等工業大省。為此，近期多地嚴格執行「雙限」措施。

中金公司發表最新報告指出，最近大陸地方政府限電、限產愈來愈嚴格，供應風險的「東風」壓過需求疲軟的「逆風」，不僅工業品價格紛紛止跌反彈，更波及農產品加工業。

在能源供應方面，中金表示，在2021年夏季能源需求超預期增長後，開始季節性減弱，天然氣價格觸頂回落。但一波未平一波又起，「反聖嬰現象」可能造成冷冬的預期，加劇全球對冬季能源短缺的擔憂。動力煤因此表現強勢，領漲大宗商品。

大陸動力煤期貨主力2201合約27日收報每噸人民幣1,253.8元，自8月20日以來累計大漲58.1％。

展望未來，中金預計，「冷冬」可能推升海外天然氣，以及取暖油需求，大陸有可能面臨煤炭及天然氣齊漲的局面，「冷冬」預期將在一定程度上抵消「雙限」對於煤炭需求的影響。

冬季能源消費旺季在即，「冷冬」可能會進一步加劇能源短缺，冬儲補庫，以及取暖季保供壓力依然較大，要持續關注第四季高煤價風險。

大陸高層仍持續緊盯大宗商品漲價問題。22日召開的大陸國務院常務會議指出，更多運用市場化辦法穩定大宗商品價格，保障冬季電力、天然氣等供應。27日，大陸國家物資儲備調節中心公布2021年投放第四批國家儲備銅、鋅、鋁的公告，第四批銷售總量分別為3萬噸、5萬噸和7萬噸。

(時報資訊)