珠三角地區近期實施史上最嚴限電，當地部分工廠甚至被要求「開一停六」（一周僅供電一天），導致訂單交貨期拉長至少一倍。東莞台商接受本報採訪時表示，雖然27日起當地暫停直接拉閘措施，但政府持續監控，若企業未達要求，仍可能會被直接斷電。

大陸政府強力要求達成減碳目標，加上煤炭價格飆漲導致發電不足，包括長三角的江蘇、浙江，珠三角的廣東等台商聚集之地，近期開始實施史上最嚴的限電措施。

從限電力度來看，東莞塘廈鎮在22日通知企業，在23日、25～30日高峰時段（8：00～24：00）停止生產用電，另外，廣東揭陽工業用戶，廣東中山對中小企業實施「開一停六」，限電力道最大。

此外，中山對大型和科技企業要求「開二停五」，對市級優保企業「開四停三」，汕頭工業用戶也在17日被要求「開二停五」，企業面臨不同程度限電。

對此企業主多半表示會配合，但因為頻繁的限電措施，需要事先升溫的機器被不斷重啟，導致產能下降。即使機器無須升溫，但各地限電措施不一，企業反映「整條供應鏈，不是這裡停，就是那裡停，很不順暢」。

這也導致交貨時間延長。一家從事設備出口的企業負責人表示，今年以來，出口形勢非常好，訂單供不應求，但因為「開三停四」的措施，產能下降較多，目前工廠交貨期已從30天，延長超過一倍至60天到90天。

對於限電措施是否延續，大陸台企聯前會長、東莞巧集集團董事長張漢文表示，當地政府先前規畫是要直接「拉閘」，最新消息是27日起取消拉閘，但會持續監控，若企業超標用電，會針對各別企業直接拉閘。

張漢文預計，接下來天氣漸漸變涼，限電在大陸「十一」長假後可望緩和。

另有東莞企業透露，供電部門已發出訊息表示，節前供電會增加，錯峰指標降低。東莞市供電部門則表示正在商討，「開一停六」鬆動到「開二停五」的企業範圍可能會擴大。大陸國家電網指出，將最大可能避免出現拉閘限電情況。

(時報資訊)