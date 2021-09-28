永大董事會27日決議，基於調整公司體質並長遠規劃，將與株式會社日立製作所進行股份轉換案，日立將以每股現金65.1元（以27日收盤價計溢價12.82％）為對價，進行股份轉換，取得100％股權，並於11月16日召開股臨會表決此案，通過後將申請股票下市，並停止公開發行。

永大在2018年爆發許家家族經營權之爭，許作名引進寶佳集團後，寶佳、日立雙方角力不斷，去年底日立持續收購永大過半股權，並發動股臨會解任寶佳所支持獨董陳世洋，使寶佳、日立董事席次逆轉，日立正式接掌永大，日立派任長島真接任董事長。

日立目前持有71.11％永大股權，日立將再出資77.26億元對永大進行股份轉換。日立在2019年3月收購永大斥資74億元，去年10月以每股72元總計29.57億元，取得關鍵性的過半股權，今年陸續再從OTIS及寶佳手中，花費55億元，將持有的股權提升到71.1％，推估日立在這二、三年來在永大私有化上投入超過230億元。

而寶佳在失去經營權後持續出脫持股，至今年股東會停止過戶前、持股降至7.8％，寶佳雖然失去永大經營權，不過以其平均取得成本在50元以下推估，投資永大出場獲利頗豐。

永大表示，日立從永大成立之初就共同合作，至今已逾半世紀，未來永大能活用日立集團在智慧電梯、遠端控制及高速電梯技術，以及日立集團雲端數位應用技術，並加強產品及提升電梯遠端維修服務。

目前日立在大陸電梯市場市占率前三名，永大在大陸市場市占率前十名，永大成為日立集團的成員，透過雙品牌合作，讓產品線更完整，日立集團有望超越通力集團，站穩大陸第一大電梯集團。

日立指出，未來將以全球化布局及深耕台灣為主要進程，並積極推動台日技術交流。為提高永大的銷售額，將針對亞太市場也藉著產品和銷售管道靈活運用。

(時報資訊)