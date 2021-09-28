「限電令」衝擊台廠！大陸「能耗雙控」政策出台，PCB族群「首當其衝」，金像電、聯茂、台光電當地產能占比逾四成，股價27日大跌逾5％；惟供應鏈調控混亂之際，搶料之說再起，塑化、水泥、造紙等原物料股反成「限電受惠股」，永豐餘、正隆、東泥、華紙強拉漲停。

法人指出，大陸產能占比偏高之台商9、10月營收恐不樂觀，後續仍需觀望限電是否「常態化」，所幸原物料族群領銜的「限電受惠股」墊檔演出，維繫台股多頭信心。

大陸煤炭價格狂飆，電價卻「漲不得」，加上「能耗雙控」政策強打，「台商大本營」蘇州、昆山多家廠商迫停產至30日。市場分析，後續又逢十一長假，台廠恐需停工近兩周，印刷電路板（PCB）、被動元件、散熱等產業慘遭波及。統一投顧董事長黎方國認為，以大陸為生產工廠的台商在工作天減少下，9、10月營收恐不樂觀。

據統計，目前已公告停工之公司，包括欣興、長科*、微星、神基、乙盛-KY、建準、康控-KY等；友達、立隆電則配合政策減少用電。而台系PCB廠江蘇、廣東省產能偏高，法人統計，在江蘇設廠之上市櫃PCB廠有瀚宇博、定穎、健鼎、金像電、聯茂、台郡、台燿等，產能比重介於45～90％。

金像電、定穎江蘇省產能占比63％、70％，股價27日重挫7.38％、3.82％；銅箔基板（CCL）廠聯茂、台光電則各占50％、43％，跌幅6.31％、5.04％；載板三雄同樣「聞訊走低」，跌幅2～5％。

三大法人27日賣超欣興、金像電、景碩、定穎、聯茂、台燿逾千張，投信則是連兩日賣超金像電6,857張。黃文清點出，PCB族群受季底結帳、限電「雙重利空」打擊，資金轉往其他中小型電子股。塑化、水泥、造紙等「限電受惠股」，亦在產能縮減、報價上揚帶動下，短線有望墊檔演出，永豐餘、正隆、東泥、華紙亮燈漲停，華夏、寶隆、亞聚、榮成也勁揚逾5％。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意