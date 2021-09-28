大陸加強執行「能耗雙控」，限電停產一刀切，造成產業鏈雞飛狗跳，市場對此眾說紛云，法人綜合研判情境三部曲，首先登場的是搶料潮再起，接著在產能降載限產下，中方掌握商品訂價話語權，最終是終端消費性產品漲價、歐美輸入性通膨呼之欲出。

受「能耗雙控」影響，高耗能的PCB產業首當其衝，包括聯茂、台光電、景碩、欣興、南電等，27日股價一片綠油油，但部分個股低檔仍有買盤承接。而碳中和目標造成供給吃緊，造紙、塑化價格看漲，加上第四季進入傳統旺季，台塑開高走高、大漲逾5％，股價最高達112元，創近半年以來新高。

大陸原本有序限電的措施，為何在此時驟然升級，變成「一刀切」式的全面停電停產？法人綜合研判，大陸疫後復工復產，全球訂單紛紛湧至世界工廠，造成用電大增15％，火力發電用煤價格今年飆升近倍，但大陸廠商盲目擴產接單，獲利被原物料侵蝕，又更進一步推升電力的吃緊。

大陸官方因而執行更嚴格的宏觀調控，停電停產雖至9月底，但不排除10月持續執行，法人研判情境三部曲：一是現在正值出口旺季，廠商勢必先搶料，使原物料價格激升，之後隨產能下滑而價格趨緩。

其次是第四季是與客戶商議明年訂單的時刻，藉由產能降溫，大陸出口廠商可望掌握商品訂價話語權；最終是談判成功，終端消費性產品反應原物料成本而上漲，歐美輸入性通貨膨脹將呼之欲出。

統一投顧董事長黎方國指出，大陸官方近期對實業舉措超乎大家意料之外，從阿里巴巴、滴滴打車，對教育事業、電商平台、恒大違約，到能耗雙控措施，對資本市場負面影響很大，但真正目的為何，葫蘆賣什麼藥，外界很難猜到，他建議陸股多看少做，台股部分，塑化類股在傳統旺季下有短多機會。

第一金投顧董事長陳奕光分析，大陸8月消費者物價指數（CPI）年漲0.8％，年漲幅連三個月下滑；生產者物價指數（PPI）年漲9.5％，高於預期，顯示價格從上游向下游的傳導不順暢。中國官方採取的限電措施，看似七傷拳，但兩害相權取其輕，若借由能耗雙控，拉升下游物價指數，將有助於減輕中小企業經營壓力。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意