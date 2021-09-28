中國大陸近期傳出限電令，工商協進會理事長林伯豐27日表示，若中國月底持續限電，預料原物料供給將受到衝擊，這是產業界更加擔心的事，且擔憂未來會變成常態。

中國大陸為達碳中和目標全面執行「能耗雙控」，中國十多個省市傳出嚴重限電，多家上市公司相繼公告證實遭到波及。

林伯豐27日出席工商協進會講座受訪指出，希望這是短期現象，不期望長期下去。廠商短期內可透過優化製程、減少用電，再思考提高綠能供應。惟由於各個廠商運作較保守，未來企業必須重新思考節電、效能提高、綠電等，以配合中國政策。

林伯豐說，中國會啟動限電政策原因有二：一為電力供應，另一為減碳排放需達零排放。在這前提下，據悉江蘇省限電較為嚴峻，台商在當地有受到20至40％不等程度限電，預計9月底官方就會宣布新限電政策辦法。

林伯豐認為，限電對企業影響大，尤其是台商產線產量會減少，且會隨著供應減少，價格就會上漲，對整個企業營運產生影響。若中國大陸月底宣布繼續限電，預料原物料供給將受到衝擊，這是產業界更加擔心的事。

而王美花27日赴立法院備詢時，立委曾銘宗關心中國限電是否影響蘋果供應鏈，及台商反映影響金額為何？王美花說，已陸續詢問幾家廠商，台商確實反應「生產供應鏈或多或少有影響」，至於具體影響金額將會持續請教廠商，影響如何會再密切注意。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意