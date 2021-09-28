和碩董事長童子賢27日表示，包括限電在內，中國對企業一連串作為都展示了政策的不確定性、與不可預測性，「好像要讓企業皮都繃緊一點」，如果大家被嚇到想要逃也不意外。

而中國限電是否對和碩「農忙」、營運有影響？童子賢則表示，9月訂單所需的生產零組件都已經有掌握，對9月營運沒有影響，至於對10月營運的影響，還需要一點時間去確認各供應鏈的狀況。

中國政府在中秋節後積極限電，並點名12個省實施能耗雙控，在電子業台商群聚的江蘇、廣東都在被點名的省分之列，且限電措施愈來愈激烈，受波及的產業也愈來愈多，昆山就在上周日以「一刀切」的方式，強制許多工廠停工，蘇州雖然狀況略好一些，但是限電狀況還是很嚴峻。

和碩在中國有四大生產基地，其中蘇州廠、昆山廠就正好落在9月底這波限電手段最劇烈的地區，童子賢表示，節能減碳是必須要做的長期趨勢，中國政府的作為證明這個政府對節能減碳的決心很強，由於中國限電不是針對單一企業、單一產業，和碩也會全力配合當地政府政策，而且，和碩已經發展出節能與降載的標準程序來因應之外，在客戶要求與產業趨勢下，和碩智慧型手機百分之百已經外購綠電生產。

在短期營運方面，童子賢表示，9月訂單所需的零組件都已經備齊在手上，9月底之前和碩的營運不會有重大影響，至於10月營運還需要時間確認供應鏈供貨狀況。

童子賢指出，資訊產業（ICT）因為耗能相對少、產值相對高，在限電的氛圍中稍微有優勢，可是，中國近來許多作為，如限制校外補教業、整頓第三方支付平台、限電一刀砍等，都不斷對外展示政策的不確定性、不可預測性，如果大家被嚇到、會考慮把在中國的產能轉移出去，並不會令人太意外，他也懷疑是不是政府藉此「練兵」，要所有的廠商皮都繃緊一點。

(時報資訊)

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