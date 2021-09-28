金融機構的上千萬元罰單將成常態。金管會主委黃天牧27日回應立委質詢時表示，銀行、保險等各業法罰鍰上限已提高，未來若金融機構不法或違規情事有具體事證，則重罰「趨勢會延續下去」，但若金融業者自己作好風險控管及法律遵循，未必會吃大罰單。

據金管會統計，今年前八月銀行、保險及證券金融機構的罰鍰已逾2.18億元，且這部分未含上市櫃公司罰鍰，2021年金管會的罰鍰預算是2.51億元，全年應會達成預算數。但黃天牧也表示，由於到年底還有三個多月，目前無法預期是否還有重大裁罰案。

2021年是金融業好年冬，金管會統計，銀行業前七月稅前獲利2,476億元，較去年同期增加137億元；證券期貨業前七月稅前則賺894億元，同比亦增494億元；保險業前七月稅前獲利則有3,192億元，比去年同期增加1,588億元。金融三業前七月稅前獲利6,562億元，創歷史同期新高。

黃天牧強調，金融業獲利表現佳是歷任主委努力的成果，但他認為金融發展與金融秩序維護必須同時兼顧，尤其是對消費者權益及不法、不當行為的處理，立法院已通過將金融相關行業法，即銀行法、證交法、保險法的最高罰鍰金額提高，因此未來對金融機構罰款，若有具體事實，「（重罰）趨勢會延續下去」，但若金融機構法遵風控作好，不一定會被處分到，所以一部分責任是在金融業自己。

近期金融業被重罰的案例多是理財挪用客戶資金，動輒一案就是1、2,000萬元，壽險業若是資金運用有重大疏失、內控不良、損及保戶權益，一罰也是數百萬元到千萬元不等，投信近年也因有弊案，一罰也是數百萬元，所以金管會2019～2021年的全年罰鍰都是2億元以上。

(時報資訊)