大陸大型企業頻傳財務危機，但最嚴重的訊號並不是這個。金管會主委黃天牧27日在財委會回應立委質詢時表示，已召集金管會各局，一直在檢視金融機構對大陸曝險額，目前看來影響「有限」，但大陸官方釋出的「共同富裕」，對台灣及全球在大陸有投資的金融機構都是「嚴重的訊號」，未來在風險管理上要特別重視。

立委紛紛提及大陸從今年2月海南航空、7月華融到近期的恒大財務出問題，且對部分產業祭出監管措施，造成股價大跌，更重要的是共同富裕的政策，讓許多大陸上市公司捐出獲利，都讓大陸投資風險急速升高，要求金管會要檢視基金及上市櫃公司對大陸地產業的曝險情況，進行相關控管。

且有立委要求比照美國法令，列出基金不得投資的大陸機敏產業黑名單，黃天牧以三點回應，一是大陸軍工企業黑名單是美國的法令；二是台灣業者依循ESG與投資人盡職治理、已幾乎沒有投資部位；三是已洽陸委會意見，僅建議提醒業者注意大陸政經局勢變動。

他指出，若要負面表列基金不得投資的大陸企業黑名單，必須跨部會討論，因為這是涉及國安及兩岸政策。

黃天牧表示，基金在銷售前金管會會進行相關審查，後續投資風險應是投信業者要自行控管，不過會要求投信公會了解各基金對大陸地產的曝險情況。

國內金融保險業雖有在大陸投資，但這幾年趨勢是投資金額都呈現降低，如銀行對大陸曝險由淨值70％已降到36.7％。

先前金管會已公布，國內金融業包括國人投資的基金，對恒大的曝險額只有22億元左右，若是海航，則約有一檔基金，金額僅29萬元，「有召集（金管會）各局一直在檢視曝險情況，但目前看來有限」。

至於金融業風險是否可能隱匿未真實呈現？黃天牧表示，銀行局與相關銀行討論過，對大陸風險非常重視，授信都有增提1.5％準備，對大陸曝險要定期檢視，「金管會對風險管控是適足的，只是金融業本身作業務時，會要求進一步強化」。

(時報資訊)