大陸地產商恒大集團財務危機持續發酵，致多地建案項目停工。陸媒報導，為確保建案順利完工、「保證交屋」，多個地方政府從8月起已針對恒大建案設立專門的資金託管帳戶，不僅資金進出實施集中管理，避免資金跨區調用，以確保購屋者的權益。

財新網引述恒大集團高管透露，截至目前，包括江蘇、安徽、河南、貴州、新疆、廣西、湖南、湖北、珠三角等有恒大在建項目的區域均已設這類託管專戶。

報導指出，截至2021年6月底，恒大在全大陸共有1,236個在售專案，部分已竣工，有些仍在建設中。由於項目涉及大量購房者與施工單位，為避免進一步引發社會動盪，託管帳戶亦是確保資金必須用在「保證交屋」的首要目標上。

國際評等機構穆迪27日最新報告也指出，大陸政府正極力避免恒大危機處置不當而引發的社會和金融不穩定，惟處置過程中可能會讓部分銀行的資產受損，不僅限制整體房企的融資管道，對房地產市場也將造成負面影響，整體經濟料承擔重大成本。

值得注意的是，年底之前恒大仍有不少債券利息需要兌付，最近的一筆是在29日到期的境外債，兌付金額高達4,517萬美元，成為外界關注焦點。外媒分析，恒大為解決龐大債務問題，可能會出售恒大人壽50％的股份，以換得約6億美元的資金。自恒大2015年收購壽險業務以來，恒大人壽的市占率已成長超過8倍，過去四年每年都實現盈利。

另外，恒大系旗下的恒大汽車24日表示，由於流動性面臨困難及不確定性，宣布終止在A股科創板上市的計畫，恒大汽車曾計畫集資最多人民幣（下同）389億元。恒大汽車H股27日受此消息影響重挫，盤中一度暴跌11.7％報1.97港元，創四年新低；終場收跌9.42％，報2.02港元。

(時報資訊)