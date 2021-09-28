恒大風暴近來一直成為金融圈熱議的話題，由於恒大風暴的連鎖效應已擴散到其他的地產公司及大陸整個銀行體系，金融圈人士指出，接下來金融業將掀起一波新的「大陸股債出脫潮」。

金融業者指出，根據各大金控旗下壽險公司在半年報所揭露的股債曝險部位，除了對阿里巴巴及騰訊合計曝險至少1,200億元，曝險部位以對大陸金融業的曝險最高，合計包括國泰金、富邦金、中信金、開發金、新光金等旗下有大型壽險公司的金控集團，多持有大陸金融業的債券或股票部位超過3,000億元，尤其以持有中國銀行、農業銀行、建設銀行、工商銀行等四大國有銀行以債券為主的有價證券最多，另外亦有若干股份制銀行的股債投資部位，也有壽險公司有投資香港地產公司的有價證券，例如投資香港置地集團。

金融圈知情人士透露，甚至先前大陸官方出手監管互聯網、網路遊戲公司時，不少壽險公司還有「危機入市」的動作，進場「抄底」，不只阿里巴巴，騰訊，甚至赴美上市的滴滴出行，都在台灣的壽險公司「抄底」加碼的行列，不過這次的恒大破產效應，可能會牽動大陸市場更大的系統性風險，因此據了解，大多壽險公司近來的態度已趨向保守。

尤其是恒大若破產、倒帳，大陸金融業不論是股份制或國有銀行也會有一定損失，構成壽險公司所持有部位價格波動的風險，業界人士因而認為，今年第四季恐將成為台灣金融業，尤其是大型壽險公司處分大陸金融業股債投資的高峰期。

金管會日前公布台灣金融體系對恒大的曝險不高，但金融圈人士指出，恒大是大陸第一大不動產集團，因此要檢視恒大對國內金融體系帶來的風險，已不能僅從對恒大本身的投資或授信等曝險檢視，倘若恒大風暴將衝擊大陸的金融業及周邊的產業、供應商，那麼對台灣金融體系帶來的風險，就必須更進一步的衡量。

(時報資訊)