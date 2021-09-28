恒大風暴告一段落，大陸限電問題卻接踵而至，PCB、車電等零組件族群重挫，拖累大盤表現，所幸護國神山台積電在美林、匯立、麥格里、法銀巴黎及瑞士信貸尾盤大買逾4000張助攻下，27日指數終場翻紅上漲53點，收在17313點，惟成交值僅3006億元，現股當沖比降至38.38％，當沖熱潮退場。

從9月上旬起，大陸「能耗雙控」再度升級，各地企業相繼收到強制限電、限產、停產通知，包括印刷電路板（PCB）、被動元件、ODM／OEM組裝、電源及散熱設備廠皆受衝擊，加上市場關注美國國會能否在10月前通過臨時撥款和提高舉債上限的方案，避免政府陷入停擺，多頭戒慎恐懼。

截至27日止，台股9月成交值僅5.13兆元，創今年單月次低，僅高於2月的4.51兆元；然三大法人27日買超120.24億元，其中外資大買107.82億元，加碼富邦媒（盤後鉅額交易）62.49億及聯發科達61.34億元最給力，投信及自營商也買超10.41及2.02億元。

傳產股漲勢集中，造紙族群供給端因原料成本上漲與工廠停機宣布漲價，需求端又有消費旺季帶動包裝紙需求，永豐餘、正隆、華紙27日皆亮燈漲停。另外塑化族群也因美國原油庫存降至3年來最低水平，加上冬季用油旺季來到，國際三大原油指數逼近波段高位，遠東區五大泛用樹脂現貨價延續漲勢，台塑四寶漲勢強勁。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，大陸近期因多省能耗強度降低率未達政府要求，包括崑山、蘇州等台商大本營皆祭出更為嚴苛的限電措施，恐衝擊台商獲利，現階段操作宜守株待兔布局漲幅未過高的原物料族群。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意