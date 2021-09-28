國發會27日公布景氣報告指出，隨著疫情趨穩，內需回升，加以外貿、生產及金融各面表現皆佳，8月景氣連續第七個月亮出紅燈，而連跌七個月的領先指標也止跌回升，顯示景氣擴張力道逐漸增強，展望今年經濟成長有機會升破6％。

國發會綜合股價指數、海關出口、工業生產等9項指標所彙編的景氣綜合判斷分數於8月高達39分，較上月增1分，景氣續呈紅燈，自今年2月亮出首顆紅燈以來，這已是連續第七顆紅燈。

原先外界認為，下半年受去年基期升高影響，要亮紅燈不容易，不過經濟發展處長吳明蕙指出，統計顯示8月外貿、生產及金融表現皆佳。

此外，由於新冠疫情趨穩，管制措施放寬，批發零售及餐飲也明顯回升，僅批發零售及餐飲就讓綜合判斷分數增2分，她表示：「內需回升，是8月景氣跨過紅燈門檻的關鍵。」

另外，連續七個月下滑的景氣領先指標，也在8月由跌轉升，較前一個月上揚0.15％，同時指標雖然還在跌，但是跌幅已比上月趨緩，吳明蕙認為，這說明國內景氣擴張力道已逐漸增強。

至於國際景氣於8月也續呈復甦，吳明蕙指出，雖然勞工短缺、供應鏈瓶頸讓美國經濟放緩，房地產問題也干擾中國大陸，不過，當前全球景氣擴張依舊強勁，以領先指標而言，美國、歐元區及中國大陸持續回升，以製造業採購經理人指數（PMI）而言，美、日、歐、中（官方PMI）也續呈擴張，全球經濟穩健回升，有助於我國第四季出口。

吳明蕙表示，在外貿成長，內需回溫，加以五倍券、以及五花八門的加碼券振興下，對內需會有很好的帶動效果，以去年三倍券帶動了1000億的消費支出而言，今年有機會帶動2000億，據此研判，今年經濟成長率有機會由主計總處所估的5.88％進一步提升至6％以上。

然而展望未來，國發會還是認為變種病毒疫情擴散風險仍存，且主要國家貿易及科技爭端持續，後續發展仍須審慎關注，並妥為因應。

(時報資訊)