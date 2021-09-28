【時報記者鄭心芸】今(9/28)日是一年一度教師節，雖然教職工作穩定，堪稱是鐵飯碗，令許多上班族稱羨。然而，隨著少子化及高齡化時代來臨，國家財務負擔加重，政府大砍軍公教福利，擬將退撫基金改為確定提撥制，未來教師退休金恐縮水。也因此，專家建議，青年、中壯年、熟年等三族群教師應該掌握「趁早規畫保障」及「穩定現金流」等兩大原則，雙管齊下才能在退休時高枕無憂。

政府社會保險相繼傳出破產危機，因而不得不進行年金改革，繼勞保年改之後，由於退撫基金破產已經迫在眉睫，也因此，政府將大刀砍向軍公教人員福利，退撫基金將由現行「確定給付制(DC)」，改為「確定提撥制(DB)」，預計年底提出草案，若方向不變，未來軍公教退撫制度將如同勞退新制，工作期間固定提撥金額於個人退休帳戶中，交付信託保管運用，退休時再提領本息作為退休金，也就是，自己的退休金自己存。

面對未來退休金恐有縮水之虞，教師們應該超前部署，做好退休金規劃的準備。全球人壽表示，每個族群在人生不同階段，需求的保障也不盡相同，在退休制度調整下，青年、中壯年、熟年等三族群教師應該注意職涯與保險規劃相互搭配，累積退休老本及醫療照護費用。

全球人壽建議初入社會的青年教師，可逐步做好基本保障，如終身醫療險、實支實付醫療險、重大傷病險等。考量到青年教師經濟負擔能力較低，建議可以終身醫療險主約搭配一年期的實支實付醫療險及重大傷病險，用較少的保費達成全面性的保障，從年輕時就開始進行基本保障規劃，隨年資增長薪資穩定後，再逐步完善自身保障規劃，安心用鐵飯碗守護自己。

中壯年教師則要把握事業黃金時期，為自己與家人做好妥善保險規劃，檢視從青年教師時期就投保的醫療保險，投保額度是否足夠，以及是否已有退休生活必備的長照險保障。同時，如有餘裕，也建議及早透過長年繳的利率變動型壽險來為自己的家庭保障與未來退休生活預做準備，利用這類商品在繳費期間提供較高保障倍數且繳費期滿後資產累積較快，以及繳費期滿後可轉入投保年金保險的特色，除了可以為自己打造未來的退休金流外，在家庭責任重大時期也能為家人帶來更高的安全感。

熟年教師除了各項醫療保障外，更要備妥退休生活規劃。雖然受到年金改革影響，退休金可能不如以往，但由於離退休時間較短，建議可透過躉繳或短年繳的利率變動型壽險快速累積退休資本，讓自己的退休生活高枕無憂，同時壽險也能給家人保障。如果退休後有計畫經常出國旅遊或未來有美元需求的熟年教師，不妨可以選擇以美元計價的躉繳或短年繳的利率變動型壽險來為自己的退休金流預做準備。

此外，教職人員也有常見的職業災害，例如久站、長期使用喉嚨等，或是面臨其他傷病與意外發生的可能性，全球人壽也建議，教師們要謹慎檢視自身體況，依照自己的教職生涯，規劃符合自身保險保障，不僅可減少退休制度調整所帶來的衝擊，同時也能照顧自身安全與守護教職鐵飯碗。

(時報資訊)