【時報記者鄭心芸】大陸厲行能耗雙控，原已秩序大亂的供應鏈雪上加霜，台廠也因此繃緊神經應戰；而這波限電令，台供應鏈受害、受惠股兩樣情，有的公司股價大漲，有的公司卻大跌。以下為今(9/28)日財經懶人包：

▲陸雙控 台供應鏈皮繃緊了!

原本因為疫情封鎖、海運塞港、原物料價格大漲，而陷入亂局的供應鏈，如今大陸為了環保減碳，大刀砍向從山東到廣東的製造業心臟地區，原本已秩序大亂的供應鏈勢必承受新一波的衝擊，台廠也因此繃緊神經應戰。至於9月底的工業大限電，究竟只是短暫的整理，還是長期的緊縮，要看十一長假之後開工恢復的狀況才能判定。

中國政府此次作為，顯示其節能減碳的決心，和碩董事長童子賢更直言，企業皮都要繃緊一點了。他指出，資訊產業因為耗能相對少、產值相對高，在限電的氛圍中稍微有優勢，可是，中國近來許多作為，如限制校外補教業、整頓第三方支付平台、限電一刀砍等，都不斷對外展示政策的不確定性、不可預測性，如果大家被嚇到、會考慮把在中國的產能轉移出去，並不會令人太意外，他也懷疑是不是政府藉此「練兵」，要所有的廠商皮都繃緊一點。

一旦限電成為常態，工商協進會理事長林伯豐更憂心衝擊原料供應，他認為，限電對企業影響大，尤其是台商產線產量會減少，且會隨著供應減少，價格就會上漲，對整個企業營運產生影響。若中國大陸月底宣布繼續限電，預料原物料供給將受到衝擊，這是產業界更加擔心的事。

此外，法人也推演陸雙控三情境，一是搶料潮再起：現在正值出口旺季，廠商勢必先搶料，使原物料價格激升，之後隨產能下滑而價格趨緩。二是中方掌握商品訂價權：第4季是與客戶商議明年訂單的時刻，藉由產能降溫，大陸出口廠商可望掌握商品訂價話語權。三是歐美將陷輸入性通膨：最終是談判成功，終端消費性產品反應原物料成本而上漲，歐美輸入性通貨膨脹將呼之欲出。

▲限電衝擊 受害、受惠股兩樣情

「限電令」衝擊台廠！大陸「能耗雙控」政策出台，PCB族群「首當其衝」，金像電、聯茂、台光電當地產能占比逾四成，股價27日大跌逾5％；惟供應鏈調控混亂之際，搶料之說再起，塑化、水泥、造紙等原物料股反成「限電受惠股」，永豐餘、正隆、東泥、華紙強拉漲停。

法人指出，大陸產能占比偏高之台商9、10月營收恐不樂觀，後續仍需觀望限電是否「常態化」，所幸原物料族群領銜的「限電受惠股」墊檔演出，維繫台股多頭信心。

大陸煤炭價格狂飆，電價卻「漲不得」，加上「能耗雙控」政策強打，「台商大本營」蘇州、昆山多家廠商迫停產至30日。市場分析，後續又逢十一長假，台廠恐需停工近兩周，印刷電路板（PCB）、被動元件、散熱等產業慘遭波及。統一投顧董事長黎方國認為，以大陸為生產工廠的台商在工作天減少下，9、10月營收恐不樂觀。

▲貨運壓力延燒 中歐班列緊張

國際航運持續緊繃，貨櫃一箱難求，再加上第4季傳統貨運旺季和耶誕節逐步逼近，許多業者選擇尋求「一帶一路」下的中歐班列將貨品輸出，馬士基（Maersk）等航運巨頭也紛紛投入中歐班列布局。專家認為，貨運壓力正由海運蔓延至陸運，全球運力進入第四季後仍然緊張。

據統計，大陸至歐洲航線海運價格年內已上漲近70％，班列運價最大漲幅則約23％，許多面臨海運瓶頸的外貿商與相關供應鏈因此積極轉向，瞄準中歐班列運輸。全球最大的聖誕用品集散地義烏正趕在聖誕節來臨前，緊急由中歐班列的「義新歐」班列，將大量時效性商品運往中亞五國和歐洲地區。

也因國際運價飆漲，外貿業者首當其衝，大陸部分地區甚至出現運費高於貨值的情形，大陸到美國的40英呎貨櫃運價，自8月以來已突破2萬美元，較以往暴漲10倍。船運公司形容，如今搶貨櫃「像春運搶火車票一樣」秒殺。

▲陸嚴打加密貨幣 台供應鏈垂淚

大陸當局確立將所有加密貨幣相關交易都列為非法金融活動，並嚴格取締相關業務，台股的加密貨幣供應鏈轉變為受害股，27日華擎、微星、技嘉、撼訊、麗臺等股價均走跌。

中國人民銀行（大陸央行）會同最高人民法院、工業和資訊化部、公安部等十大機關，宣示加密貨幣在國內屬於非法金融，嚴格禁止及取締，這是大陸當局釋出最強烈打壓加密貨幣產業的訊號。大陸央行指出，加密貨幣包括比特幣、乙太幣、泰達幣等虛擬貨幣都不具有與法定貨幣等同的法律地位。市場點名台股加密貨幣供應鏈將遭受影響，有撼訊、映泰、麗臺、青雲、華碩、技嘉、微星、華擎、承啟等。

統一投顧董事長黎方國表示，大陸近期實施的政策均對產業影響頗深，如大陸限電停產措施，將衝擊部份台廠9月營收表現，台股上檔月線季線解套賣壓沉重，操作難度增加。

▲19檔庫藏股 命運大不同

為捍衛自家股價，上市公司常透過買進庫藏股護盤，統計下半年來庫藏股已執行結束的19家上市公司中，計有國巨、技嘉等8家公司100％買回，顯示公司最有誠意。若以庫藏股買進均價與市價相較，則以世芯-KY庫藏股買進價格最漂亮，市價比庫藏股買進價高出至少8成，但也更有12家庫藏股慘遭「套牢」。

今年下半年台股指數約在萬七到萬八之間震盪，指數差異多在千點上下，但個股股價表現差異十分大，以庫藏股執行期間截止日在今年7月以後到目前為止統計，共有19家公司庫藏股執行時間到期。其中，美時、國巨、技嘉、華新科、盛達、訊連、精成科、東哥遊艇等8家都在執行期間100％完成買進預訂的張數，菱光、三陽工業、志聖、台郡、昆盈、昇貿、美吉吉-KY、世芯-KY等8家執行率多介於40%~95%之間，文曄、大魯閣各在1成上下，柏文僅有1％。

若進一步以庫藏股買回均價與9月27日收盤市價來看，則以世芯-KY股價表現最驚人，世芯-KY執行率雖只有四成，但因價格高共斥資2億餘元買進，每股均價489.51元，以27日收902元，則市價已高於庫藏股84％以上，是庫藏股最亮眼的公司。

(時報資訊)