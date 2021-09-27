德國社民黨在周日（26日）國會大選以些微差距險勝梅克爾帶領的保守派聯盟後，周一（27日）宣布將尋求與綠黨及自由民主黨進行三黨組閣。這代表市場最擔憂的德國出現左派政府的機率已經大為降低，受此激勵，德國股債周一雙漲。

德國DAX指數周一盤中上漲0.9％至10天高點，並帶動泛歐STOXX 600指數走高0.4％。德國公債也同步上揚，使得與債券價格呈反向走勢的殖利率從逾兩個月半高點下跌1.4個基點至負0.24％。

極左派的另類選擇黨（AfD）在這次選舉表現不佳，所有主流政黨都已排除與它共同組閣，令該歐洲最大經濟體可以避開左派政府的命運，這也讓市場得以鬆一口氣。

不過這次選舉結果，無論是社民黨或保守派聯盟都沒有獲得多數席次，這意味上述兩黨必須需求與其他小黨合組政府。

社民黨總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）周一已表示，他將致力與綠黨及自民黨進行三黨組閣。目前在梅克爾內閣擔任財長的蕭茲還指出，希望能在聖誕節前組織新政府。

不過他的最大對手，也是保守派聯盟的總理候選人拉謝特（Armin Laschet）也不放棄組閣希望。雖然保守派聯盟在這次選舉得票率創歷來新低，但他仍企圖拉攏其他政黨籌組新政府。

若社民黨（代表色為紅色）能順利與綠黨（綠）及自民黨（黃）合組內閣，德國將出現「紅綠燈」聯盟，若是保守派聯盟（黑）說服綠黨及自民黨與其合作，則將組成牙買加聯盟。

外界預測，這次組閣談判最長可能持續數月，這段期間梅克爾將會擔任看守總理。

在周日大選中，社民黨以25.7％的選票險勝保守派陣營的24.1％選票。綠黨與自民黨也各自得到14.8％與11.5％選票。另類選擇黨這次只獲得10.3％選票，比四年前的12.6％選票還低。

如果蕭茲可以順利組閣，這位前漢堡市長將成為二戰後第四位來自社民黨的德國總理，也是該政黨自2005年來重新取得執政權。

(時報資訊)