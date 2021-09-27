泰國疫情趨緩，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天主持疫情指揮中心會議，會中通過預計從11月1日起完整接種疫苗的旅客入境曼谷、巴達雅、清邁和華欣等旅遊勝地免隔離。

疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）會後宣布，泰國將分4階段開放讓完整接種疫苗的旅客入境免隔離，第一階段從10月1日起，包括7月和8月已開放的普吉島和蘇美島，加上喀比府（Krabi）和攀牙府（Phang Nga）的海島和海灘旅遊區。

第二階段從11月1日起，開放地區包括曼谷、華欣（Hua Hin）、巴達雅（Pattaya）、查安（Cha-am）、帕延島（Koh Phayam）、清邁（Chiangmai）部分地區、黎府（Loei）的清康地區（Chiang Khan）及武里南府（Buriram）市中心。

第三階段從12月1日起，開放包括清邁全境、夜豐頌（Mae Hong Son）、廊開（Nong Khai）、素可泰（Sukhothai）、大城（Ayutthaya）、北欖（Samut Prakan）及羅勇（Rayong）等20個府。

第四階段從2022年1月1日起，開放素林（Surin）、烏隆（Udon Thani）、烏汶（Ubon Ratchathani）、北碧（Kanchanaburi）等13個府。

相關計畫交由明天的內閣會議通過，執行細節將另行公布。

截至9月24日為止，曼谷約45%的人口完整接種兩劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，清邁約19.9%，巴達雅約29.9%，華欣約31.1%。而截至今天為止，泰國6600多萬人口中，約27%已接種兩劑疫苗，47%人口接種一劑疫苗。（編輯：郭中翰）1100927

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