紙本五倍券自上周六(25日)開放登記，截至今(27日)下午3時已達664萬人預訂，大幅超出數位綁定290萬份，雖然數位綁定率先開放，且乍看之下有一堆優惠可搶，預訂數卻仍被紙本後來居上，外界好奇到底贏在哪？有內行人分析紙本五倍券的5大隱藏優勢，應該是獲得民眾青睞的主要原因。

根據經濟部統計，截至今天下午3時止，紙本券已高達664萬3196人預訂，其中有144萬907人透過官網、520萬2289人透過超商事務機預訂；數位綁定則有372萬3672人，其中以信用卡最受歡迎，個人與共同綁定人數達272萬8256人、電子支付有90萬1109人、電子票證則有9萬4307人。

比較紙本與數位綁定，紙本已大幅超出數位綁定290萬份，有網友在《PTT》詢問「為何五倍券一堆人選紙本」，好奇到底贏在哪？網友則紛紛回應「老人多啊」、「懶得研究」、「紙本看得到，比較直觀」、「看完數位覺得自討苦吃，直接秒選紙本」、「你上菜市場買菜是能用數位券嗎？」

有內行人點出紙本五倍券的5大優勢包括：簡單、民間優惠多、數位早鳥已被搶完、還沒想好綁定卡別以及實體領取比較有感。網友分析，雖然數位乍看有一堆優惠，但要搶、又要做功課，對許多人來說太複雜，而且優惠又沒有真的那麼好，有選擇障礙的人就會想選紙本，因為最簡單、省事，而且感覺更彈性，可以用的地方應該更多。

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(時報資訊)