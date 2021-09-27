美國政府上周再次舉行半導體高峰會，邀請台積電、三星、英特爾等半導體大廠共同商討全球晶片荒問題。沒想到，韓媒曝光，美國為拿下處理晶片荒議題的主導權，有意要求台積電、三星等晶圓代工大廠繳交庫存、客戶及銷售數據等商業機密，引起網友們熱烈討論，不少人認為最害怕的廠商應該會是三星，而不是台積電，「三星怕牛皮吹破，台積恨不得馬上公布」、「如果公布良率，三星大概就掰了。」

韓國經濟日報報導，美國要求業者在45天內，繳出企業相關數據，包括庫存、銷售及客戶等商業機密，這樣的要求將使公司陷入困境。而若企業不配合繳交數據，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）則說：「我們的工具箱有很多方法能讓業者繳出數據，雖然不希望走到那一步，但如果有必要，我們必定會採取行動。」

外傳美國打算使用國防生產法（DPA)，做為強制業者提交數據的法源依據，意即晶片可能會列在保護名單中。去年新冠肺炎期間，時任美國總統川普曾頒發一項行政命令，認定通風設備和防護設備達到了國防生產法中「國防之必要」的標準，禁止囤積與抬價。

韓媒曝光美國有意出狠招維護晶片供應鏈順利運作的消息，引起PTT網友熱烈討論，不少人認為，即使公布良率、產量等重要數據，影響最大的會是三星，而不是台積電。

網友表示，「公開良率數據，台積哪有啥好怕，只有三星害怕」、「主要資料應該是產能＋客戶名單，但資料可以反推產品良率，所以三星很緊張，美國要似乎是要直接分配產能，這樣價格勢必被砍 GG」、「如果這樣，三星會慘，台積不確定」、「三星最害怕吧，還沒公開數據就這麼慘了，真的公開還得了」、「三星怕自己牛皮吹破吧，台積電恨不得不公布，美國政府認證的良率第一，天下無雙的廣告阿。」

此外，有網友批評美國的行徑有如流氓，「果然是流氓國家」、「出來走跳，該給保護費的還是要給」、「國際流氓不意外」、「美國憑什麼啊，憑流氓嗎？」、「世界的流氓」、「世界流氓一貫手法，台積電慘了。」

(時報資訊)

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