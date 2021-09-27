英國因缺乏卡車司機引發供應鏈中斷危機，部份城市27日甚至出現九成加油站無油可加困境。外傳政府要出動軍隊運油來解燃眉之急。

英國各地加油站26日出現民眾大排長龍恐慌性搶購汽柴油，許多加油站很快就因沒有庫存而關門，或在站外張貼標示27日也不會有燃料供應。

英國汽油零售商協會（PRA）指部份地區，有五成甚至高達九成的加油站已沒有燃料供應。

為解決問題，商務大臣庫瓦騰（Kwasi Kwarteng）26日宣布暫時豁免燃料產業不受競爭法規範，讓業界可分享資訊並合作，優先為最需要地區供應燃料，使供應中斷問題降至最低程度。

政府同一天宣布計劃給5,000名外國卡車司機發臨時簽證應急。

外界估計英國需要約10萬名卡車司機才能解決問題。但燃料車司機需要額外訓練和特定執照才能上路，因此短期內很難找到足夠合格司機。

PRA執行董事巴爾默（Gordon Balmer）說，發臨時簽證只減緩供應壓力，不足以解決問題，政府必須考慮採取包括動用軍隊等措施來因應。

路透引述英國多家重要媒體報導，政府正考慮派出軍隊為加油站補充燃料，讓供應恢復正常。

從運輸、加油站到零售等各行業警告沒足夠卡車司機，就無法迅速解決供應中斷問題。

英國零售業24日警告，除非未來10天解決司機不足問題，否則重大供應中斷問題勢必延續至耶誕節。

新冠疫情爆發後令英國在後脫歐時代缺乏卡車司機問題變嚴重，導致從糧食到燃料等都出現供應大亂問題。

首相強生（Boris Johnson）幾天前才砸數百萬英鎊避免糧食供應短缺，現在又面對燃料供給問題。

(時報資訊)

#英國 #加油站 #燃料 #軍隊 #運輸

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