美國聯邦政府舉債上限將於9月底到期，因應債務違約危機，聯準會（Fed）擬啟動緊急應變方案，將在公開市場買入違約債券，再賣出手中持有的公債，以紓解金融市場可能爆發的嚴重緊縮壓力。

2019年8月國會達成舉債上限規定凍結兩年的協議，28.5兆美元的債限規定於上個月重新生效，財政部一直靠預備金管理債務，若未能調高債限，美國9月底將會出現債務違約。

因應可能來襲的違約風暴，Fed可能啟用多年前備妥的緊急應變方案，包括在公開市場收購違約債券，同時出脫手中持有的美國公債，以緩解金融市場可能出現的嚴重緊縮壓力。

這套應變方案見諸於2013年10月一場會議的紀錄，當時宣稱不應排除採取相關措施可能性的官員包括主席鮑爾（時任理事）與財長葉倫（時任Fed副主席）。

不過，鮑爾等官員並非支持緊急方案，鮑爾稱相關措施是「下下策」，其他官員也認為緊急方案「已經踰矩，是萬不得已情況下的選擇。」

官員不支持緊急方案的理由有二，首先這會破壞Fed避免直接融資政府、維持不干預財政政策的獨立性原則，再者Fed官員擔心緊急方案若曝光，聯邦政府官員可能出現無調高債限的急迫性。

鮑爾當時表示，「這些是你絕不希望會有必需考慮動用的決策選項。組織面臨的風險巨大，從經濟學的角度，這是正確的方案，但如此一來就等於Fed倘進政治的渾水。」

葉倫也說，「我不會想要走到這一步，但我不會說一定不會發生。」

其他表達同樣看法的官員還有波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）與紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）。

鮑爾上周在會後記者會上拒絕就緊急方案發表評論，但他警告，若國會在此一議題上拖太久，經濟與金融市場將面臨重創。

(時報資訊)