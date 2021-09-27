你曾經做夢期待中樂透嗎？發現自己中獎時，不妨多花點時間再看兩眼，或許財神爺捧著更大的獎等著你！日前一名英國女子買了刮刮樂，以為中了1000英鎊（約合新台幣3萬7千元），但她發現郵局竟然不給他兌獎，仔細一查才發現，原來中的是頭獎，簡直是再幸運不過！

外媒報導，一位居住在蘇格蘭的37歲、育有3名子女的Sandra Devine，原本要為丈夫慶生，但因為餐廳都客滿，就靈機一動買了啤酒跟刮刮樂，想來試試手氣。結果就發現幸運刮中1000英鎊。但是當她拿著中獎彩券要去郵局兌獎時，竟被郵局人員攔阻，還告訴他要打電話去國家彩券公司（UK Nantional Lottery）諮詢確認。

不明所以的她，只好打電話去彩券公司確認，才發現原來她漏看「兩個C」，其實中的不是1000英鎊的小獎，而是30萬英鎊（約新台幣1138萬）的頭獎，必須要到特約的金融機構才能領獎，所以當初郵局才會拒絕她兌獎。她與家人在得知消息的時刻，瞬間嗨翻，她說到當時自己十分驚訝「就像葉子一樣顫抖」，發財夢竟然真的實現！

得知中了頭獎之後，幸運的Sandra Devine坦言這筆獎金，對他們一家人生活帶來很大改善，家人也認為在爸爸Martin生日那天買的刮刮樂能中獎「是有史以最好的禮物。」她運用這筆獎金換了一輛新車，也計畫要搬到一個更大的房子。雖然一夜暴富，她表示「我們還是以前的自己，會腳踏實地的過每一天。」

(時報資訊)

#樂透 #刮刮樂 #奇聞 #中獎

主要市場指數

紐約道瓊
34798.00 +33.20(0.10%)
09/25
S&P500
4455.48 +6.50(0.15%)
09/25
Nasdaq
15047.70 -4.50(0.03%)
09/25
費半指數
3453.92 -3.53(0.10%)
09/25
日經225
30240.06 -8.75(0.03%)
14:15
南韓KOSPI
3133.64 +8.40(0.27%)
17:03
香港恆生
24208.78 +16.62(0.07%)
16:08
上證指數
3582.83 -30.24(0.84%)
15:00
深圳成指
14344.29 -13.56(0.09%)
16:29
英國FTSE
7064.84 +13.36(0.19%)
18:41
法國CAC
6667.29 +28.83(0.43%)
18:41
德國DAX
15625.04 +93.29(0.60%)
18:41

延伸閱讀