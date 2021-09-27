你曾經做夢期待中樂透嗎？發現自己中獎時，不妨多花點時間再看兩眼，或許財神爺捧著更大的獎等著你！日前一名英國女子買了刮刮樂，以為中了1000英鎊（約合新台幣3萬7千元），但她發現郵局竟然不給他兌獎，仔細一查才發現，原來中的是頭獎，簡直是再幸運不過！

外媒報導，一位居住在蘇格蘭的37歲、育有3名子女的Sandra Devine，原本要為丈夫慶生，但因為餐廳都客滿，就靈機一動買了啤酒跟刮刮樂，想來試試手氣。結果就發現幸運刮中1000英鎊。但是當她拿著中獎彩券要去郵局兌獎時，竟被郵局人員攔阻，還告訴他要打電話去國家彩券公司（UK Nantional Lottery）諮詢確認。

不明所以的她，只好打電話去彩券公司確認，才發現原來她漏看「兩個C」，其實中的不是1000英鎊的小獎，而是30萬英鎊（約新台幣1138萬）的頭獎，必須要到特約的金融機構才能領獎，所以當初郵局才會拒絕她兌獎。她與家人在得知消息的時刻，瞬間嗨翻，她說到當時自己十分驚訝「就像葉子一樣顫抖」，發財夢竟然真的實現！

得知中了頭獎之後，幸運的Sandra Devine坦言這筆獎金，對他們一家人生活帶來很大改善，家人也認為在爸爸Martin生日那天買的刮刮樂能中獎「是有史以最好的禮物。」她運用這筆獎金換了一輛新車，也計畫要搬到一個更大的房子。雖然一夜暴富，她表示「我們還是以前的自己，會腳踏實地的過每一天。」

(時報資訊)