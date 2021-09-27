服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）宣布在線上發售針對大眾市場的機器對機器（M2M）嵌入式SIM卡（eSIM）晶片ST4SIM。

意法半導體工業用之eSIM晶片提供物聯網裝置與蜂巢網路連線所需的全部服務，適用於機器運作狀況監測和預測性維護，以及資產追蹤、能源管理和連網的醫療保健等裝置。此外，這些eSIM晶片可讓客戶根據GSMA規範對SIM卡設定檔進行遠端系統管理，無需讀取裝置即可更改網路服務供應商。

意法半導體安全微控制器部行銷總監Laurent Degauque表示，藉由內建豐富功能和世界一流的初始化服務，ST4SIM系列為眾多M2M應用提供了便利的連網解決方案。現在這款晶片在大眾市場推出，讓各地的開發者將安全靈活的蜂巢網路部署到更多應用中，包括獨立的M2M開發、概念驗證和原型開發專案。

意法半導體還負責裝置啟動和服務部署，安排客戶使用ST授權合作夥伴Truphone所提供的裝置註冊和服務配置平台。透過使用意法半導體ST4SIM探索套件B-L462E-CELL1，使用者還可以評測在完整生態系統中預整合的全部產品功能。

ST4SIM已通過GSMA認證，並在意法半導體歐洲和東南亞GSMA SAS-UP認證工廠製造。其採用產業標準之MFF2 5mm x 6mm DFN8 Wettable Flank封裝。ST4SI2M0020TPIFW現已在意法半導體eStore販售，亦可訂購其它類型封裝，包括高度小型化的晶圓級晶片級封裝（WLCSP）。

(時報資訊)