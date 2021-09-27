中國地產商恒大債務問題持續發酵。國際評級機構穆迪27日最新報告稱，中國政府將設法避免恒大危機處置不當而引發的社會和金融不穩定，不過整體經濟將可能承擔重大成本。

香港信報報導，穆迪表示，中國政府將努力防止恒大債務危機傷害該公司的購房者、供應商和承包商。然而，該公司的財務危機可能會制約房地產公司和中國發行人的融資管道，令部分銀行的資產質量受損，並擾亂作為經濟增長重要驅動力的房地產市場。

穆迪稱，政府擁有避免金融不穩定的相關工具，並可透過部分國有企業去分擔恒大的相關損失。處置過程中，個人債權人及客戶將優先受到保護。政府注入現金直接救助恒大的可能性微乎其微，而沒有大幅折讓之下國企實施重大股權收購的可能性也不大。

穆迪指出，考慮到房地產行業對GDP的巨大貢獻，以及房地產市場可能不會像前幾個周期那樣強勁復甦，恒大債務危機可能會抑制2022年中國的經濟增長。不過在這種情況下，貨幣和財政政策可能會適度放鬆以抵銷房地產行業放緩對整體經濟的影響。

穆迪表示，恒大信用危機對一些小型區域性銀行和信託公司的直接影響可能比較大。中國四大國有資產管理公司對恒大也有一定的曝險部位。但大型銀行和受評中國保險公司對恒大直接曝險部位並不大，因為這些機構規模龐大且擁有強勁的損失吸收緩衝能力。

中國住房抵押貸款支持證券行業方面，穆迪預計某些作為受恒大債務危機影響的客戶、以及有恒大業務部位的借款人，或其他受影響開發商會出現違約。

(時報資訊)