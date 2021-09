世界經濟論壇(World Economic Forum,簡稱WEF)27日正式公佈2021年度燈塔工廠(Global Lighthouse)名單,本次全球有21家企業獲選,群創高雄8.5+8.6代廠亦同步榮獲WEF認證為智慧製造的燈塔工廠,躍昇國際舞台。群創以工業4.0技術,體現智慧製造與智慧營運,提升營運效能與工作變革。 群創董事長暨執行長洪進揚表示,群創積極推動工業4.0,注重數位人才培育,導入工業4.0技術後,提升了整體營運效能與工作變革,以本次獲選的高雄廠區為例,利基型產品產量提升了22%,員工產值生產力也提高了8%,同時也提升員工的工作成就感。現在企業要思考的除了敏捷性還有永續性,智慧製造幫助我們在中間找到了好的平衡點。所謂一個人走的快,一群人走的遠,未來我們將實踐燈塔工廠的可擴張性、擴展性精神,實際賦能供應商,擴展到群創、客戶、供應鏈的三贏。

數位轉型已是全球產業發展趨勢,群創高雄廠區透過自動化、數據化到智能化,實現群創XYZ數位轉型策略,投資先進的自動化、物聯網和分析技術,以提升製程、品質和問題解決能力,最終實現零缺陷計劃的願景,達成產品最終不良率降低33%的成果,利基產品比重增加22%,品質偵查時間降低90%,總產能增加10%。除此以外,用電量減少達2%,群創亦首創自動化液晶回收線。

群創總經理楊柱祥強調,這次群創在以工業4.0技術展現智能製造成效,深獲WEF肯定,我們透過智能管理強化精準設計、智?生產,智慧檢測三構面,由智能引擎取代人工檢核,改善員工工作環境與效率,讓員工花時間解問題而不是找問題,將時間用在更有價值的事情上。智慧製造與智慧營運就像兩條腿走路,勢必同時並進創造出我們最有韌性的經營體質與核心競爭力。

世界經濟論壇(World Economic Forum)塑造先進製造業和價值鏈 ( Shaping the Advanced Manufacturing and Value Chains) 負責人Francisco Betti 提到:「全球對環境衝擊的關注日益增加,環境永續已成為企業持續營運的必要條件。入選的燈塔工廠展現工業4.0技術在製造業所發揮的潛力,並在營運上開啟了永續發展的新層次並探索雙贏的解決方案:提高營運競爭力,同時對環境管理做出承諾,引領更清潔、永續的未來。」麥肯錫合夥人及製造工作全球 (McKinsey & Company and Global Lead of its manufacturing work ) 負責人Enno de Boer表示:「燈塔實現了永續發展的突破,企業不再需選擇競爭力或永續發展,因為智能製造讓兩者都實現。第四次工業革命技術包括人工智能、機器人和物聯網強化人類能力和技術創新,加速永續發展的同時亦強化企業競爭力。」

展望未來,群創智慧工廠的最終目標是通過自動化、數據化到智能化,透過群創特有轉型策略-XYZ軸,有目標有步驟,逐步推進,以實現低成本高品質,提升公司競爭力,建立完善的智能化生態系,期許很快再獲得下一座燈塔工廠殊榮。

(時報資訊)

